Gamze Özçelik'in eşi Reshad Strik'in hayatı ve kariyeri

Reshad Strik, 22 Haziran 1981'de Avustralya'nın Canberra kentinde doğdu.

Bosna Hersek kökenli olan Strik, oyunculuk kariyerine Avustralya'da başladı.

İlk büyük çıkışını "Blue Heelers" adlı televizyon dizisiyle yapan Strik, Hollywood yapımlarında da rol almaya başladı.

"Home and Away" ve "Headland" gibi dizilerde performans sergileyen Strik, daha sonra "Crossing Over" filminde Harrison Ford ile çalıştı.

Yönetmenlik kariyerine de adım attı.

Bosna Hersek'te çektiği kısa filmler ve belgesellerle tanınan Strik, uluslararası film festivallerinde ödüller kazandı.

Türkiye'de ise Gamze Özçelik ile olan evliliği ile isminden bahsettirdi.