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 | Berkay Alptekin

Avustralya'da video oyunu gibi kovalamaca! 7 saat boyunca şehri kaosa sürükledi

Avustralya'da yaşanan bir polis kovalamacası video oyunlarını aratmadı. Çalınan bir minibüsle 7 saat boyunca polisten kaçan sürücü, şehri kaosa sürükledi

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KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
11.07.2025
saat ikonu 11:58
|
GÜNCELLEME:
11.07.2025
saat ikonu 11:58

Avustralya'nın şehrinde sürdüğü minibüs içinde 7 saat boyunca aralıksız polisten kaçan bir adam, benzini bitmek üzere olan seyir halindeki araçtan atlayarak kaçmaya çalıştı.

Ancak bu çılgınca hareketin sonu kötü bitti, zira kaçan şüpheli sıcak takipte olan polis araçlarını hesaba katamadı.

Cuma sabahı yerel saatle 06.00 sıralarında çalındığı ileri sürülen bir minibüsün peşine düşen polis, gün boyunca hırsızı kovaladı.

Avustralya'da video oyunu gibi kovalamaca! 7 saat boyunca şehri kaosa sürükledi

ŞEHRİ KAOSA SÜRÜKLEDİ

Hırsızın kontrolündeki araç önce tünelde başka araçlara çarptı, ardından şehir merkezinden birkaç kilometre uzakta fark edilerek polis helikopteri ve yer ekipleri tarafından takibe alındı.

Haber helikopterlerinin kaydettiği görüntülerde ağır hasar gören minibüsün, yoğun trafiğin içinde zikzaklar çizdiği görüldü.

Minibüsü süren hırsız birçok otomobile çarptı ve onlarcasıyla burun buruna geldi. Zaman zaman kaldırıma çıkan minibüs, yol tabelalarına da zarar verdi.

Avustralya'da video oyunu gibi kovalamaca! 7 saat boyunca şehri kaosa sürükledi

ÖNCE HAVAYA UÇTU SONRA YERE ÇAKILDI

Takip, öğle saatlerine doğru Point Cook’taki Dunnings Yolu’nda sona erdi. Sürücü, hareket halindeki araçtan camdan dışarı atladı ancak hemen ardından sivil bir polis aracının çarpmasıyla yere savruldu.

Polis memurları olay anında araçtan fırlayarak yerde yatan adama müdahale etti. Hareket eden minibüs ise bir tabelayı daha devirip durdu.

Minibüste başka birinin bulunup bulunmadığı henüz bilinmiyor. 36 yaşındaki şüpheli hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.

Avustralya'da video oyunu gibi kovalamaca! 7 saat boyunca şehri kaosa sürükledi
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