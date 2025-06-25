Film sahnelerini aratmayan kovalamaca! Traktörü böyle durdurdu

Aydın’ın Didim ilçesinde Mersindere Mahallesi üzerinde bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mersindere Mahallesi üzerinde sürücüsü alkollü olan traktör sürücüsü, bir otomobile arkadan çarptı. Çarpma sonrasında traktör sürücüsü olay yerinden kaçmaya başladı. Traktör sürücüsü önce toprak yola, ardından da boş bir tarlada kaçmaya çalıştı. Traktörün peşini bırakmayan otomobil sürücüsü, traktör sürücüsünü boş arazide önüne keserek durdurdu.



KOVALAMA ANLARI GÖRÜNTÜLENDİ

Tarlaya giren otomobil sürücüsünü takip eden bir başka araçtan ise kovalamaca anları cep telefonuyla saniye saniye görüntülendi. Yapılan ihbarın ardından olay yerine gelen Didim İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik ekiplerinin incelemesi neticesinde traktör sürücünün alkollü olduğunu tespit etti. Yapılan çalışma neticesine alkollü traktör sürücüsüne "Alkollü araç kullanmaktan, sürücü belgesi olmaması, muayene eksikliği ve kaza yerinden kaçmaktan dolayı toplam 36 bin 978 TL" cezai işlem uyguladı.

