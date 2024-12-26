Gassal şarkıcı kim? İçimi Yanar'ı kimin söylediği belli oldu

26 Aralık 2024 09:38 - Güncelleme : 26 Aralık 2024 10:14

Gassal dizisinin müzikleri ilk bölümden itibaren dikkat çekti. Her bölümün sonunda sahnenin akışına uyacak şekilde eklenen şarkıları söyleyen Gassal dizisinde şarkıcının kimliği araştırılırken İçim Yanar parçası büyük beğeni topladı. Gassal İçim Yanar şarkısını söyleyen belli oldu.

TRT'nin dijital platformu Tabii'de yayınlanan ve kısa sürede büyük beğeni toplayan "Gassal" dizisinin müzikleri, özellikle "İçim Yanar" şarkısı ile gündeme geldi. Peki, bu şarkıyı kim söylüyor?

GASSAL ŞARKICI KİMDİR?

Şahin Kendirci, 14 Şubat 2002 tarihinde Adana​'da doğan ve müzik kariyerine çocuk yaşta başlayan bir sanatçı. Aslen Şanlıurfalı olan Kendirci, fakir bir ailenin çocuğu olarak büyüdü. Müzik yeteneği, onu "Yetenek Sizsiniz Türkiye" yarışmasında tanınmasını sağladı. 2014 yılında katıldığı "O Ses Çocuklar" yarışmasını kazanarak adını daha geniş kitlelere duyurdu. Kendirci, bu başarılarının ardından Burak Aksak'ın yönettiği "Bana Masal Anlatma" filminde tamirci çırağı rolünde yer aldı. Ayrıca, 2018 yılında gösterime giren "Müslüm" filminde Müslüm Gürses'in gençliğini canlandırarak sinema dünyasında da kendini gösterdi.

Müzik ve oyunculuk kariyeriyle dikkat çeken Şahin Kendirci, "Gassal" dizisinde yer alan şarkılarla da geniş bir dinleyici kitlesine ulaştı. Arabesk müzik türünde başarılı performanslar sergileyen sanatçı, genç yaşına rağmen Türkiye'de önemli bir yer edindi.

GASSAL ŞARKI SÖYLEYEN KİM?

"Gassal" dizisinde yer alan şarkılar, dizinin atmosferine büyük katkı sağlıyor. Dizideki müziklerin önemli bir kısmını Şahin Kendirci seslendiriyor. Kendirci, Ferdi Tayfur'un klasik eseri "İçim Yanar" şarkısını coverlayarak dizinin final sahnesinde izleyicilerin duygusal bir deneyim yaşamasına vesile oluyor. Şahin Kendirci'nin sesi ve yorumu, şarkının orijinal duygusunu korurken, genç bir yorumla yeniden canlandırıyor.

İlk bölümün sonunda Ahmet Kural'ın canlandırdığı Baki karakterinin evlenmek için görüştüğü kişiden ret yiyip çiçeği alıp evden çıktığı sahnenin arkasında ilk kez karşılaşıyoruz dizinin şarkılarıyla. Kısa sürede büyük beğeni toplayan şarkılar viral hale geldi bile. İzleyici ise şimdi her bölümün sonunda bir şarkı bekliyor.

Kendirci'nin seslendirdiği şarkılar, sosyal medyada da büyük ilgi gördü. Özellikle "İçim Yanar" şarkısı, dizinin popülerliği ile birlikte geniş kitleler tarafından paylaşıldı ve dinlendi. Bu başarı, onun müzik kariyerinde önemli bir dönüm noktası oldu.

GASSAL İÇİM YANAR ŞARKISINI KİM SÖYLÜYOR?

"Gassal" dizisinin ilk bölümlerinde duyduğumuz "İçim Yanar" şarkısı, Ferdi Tayfur'un eseri olup, dizi için Şahin Kendirci tarafından yeniden yorumlanmıştır. Kendirci'nin duygusal ve güçlü sesi, şarkının dizideki etkisini artırmış, izleyicilerden büyük beğeni toplamıştır. Şarkının bu yeni versiyonu, dizinin duygusal anlarını daha da vurgulamakta ve izleyicilerin duygularına hitap etmektedir.

Son iki gün içinde sosyal medyada, Şahin Kendirci'nin performansı hakkında pek çok övgü dolu yorum yapıldı. Özellikle, şarkının dizideki kullanımının ve Kendirci'nin yorumunun, izleyiciler üzerinde bıraktığı etki öne çıktı. Bu da gösteriyor ki, dizinin başarısında müziklerin ve özellikle "İçim Yanar" şarkısının önemli bir rolü var.

Sıkça Sorulan Sorular Gassal dizisi nerede yayınlanıyor? Gassal dizisi, TRT'nin uluslararası dijital platformu Tabii'de yayınlanıyor. Dizinin yayın tarihi henüz netleşmedi, ancak ilgiyle beklenmeye devam ediyor. Gassal dizisi konusu nedir? Dizi, ölümle burun buruna geldikten sonra büyük bir değişim yaşayan ve ölünce kendisini yıkayacak birini aramaya başlayan bir gassalın maceralarını konu alıyor. Bu hikaye, hem dram hem de mizah unsurları ile izleyiciye sunuluyor. Ölünce beni kim yıkayacak neyin reklamı? "Ölünce beni kim yıkayacak" ifadesi, Gassal dizisinin reklam kampanyasının bir parçası. Bu afişler, dizinin merak uyandıran ve farklı konseptini öne çıkarmak için kullanıldı.