Gassal dizisi görücüye çıktı: Ahmet Kural'ı çok etkileyen gassal cevabı: "Ben orada anladım"

21 Aralık 2024 05:12 - Güncelleme : 21 Aralık 2024 05:30

"Ölünce beni kim yıkayacak" afişleriyle hafızalara kazınan Gassal dizisi gala gecesiyle medya önüne çıktı. Dizide Baki adında bir gassali canlandıran ünlü oyuncu Ahmet Kural, rolüne hazırlanırken bir gassal ile yaşadığı diyaloğu aktardı.

TRT’nin dijital platformu tabii’nin yeni orijinal dizisi "Gassal"ın galası, The Seed Sakıp Sabancı Müzesi’nde düzenlendi. Geceye, sanat ve sinema dünyasından birçok tanınmış isim katıldı. Yakında tabii’de izleyiciyle buluşacak olan dizi, ölümle yüz yüze geldikten sonra hayata bakışı tamamen değişen ve kendi cenaze yıkayıcısını bulmak için yola çıkan bir gassalın hikayesini merkezine alıyor.

Galada basına açıklamalarda bulunan dizinin başrol oyuncusu Ahmet Kural, senarist Sümeyye Karaarslan’ın kaleme aldığı metni çok beğendiğini söyleyerek, "Onun yarattığı dünyada 'Baki' karakterini canlandırmak benim için gurur verici" ifadelerini kullandı. Kural, projede hüzün ve komedinin iç içe geçtiğini belirterek, "Dizide hem eğleniyoruz hem de hüzünleniyoruz. İzleyince her şeyin farkına varacağız. Değişik, güzel bir set süreci geçirdik. Şu an ikinci sezon çekimleri de devam ediyor ve her şey yolunda ilerliyor" dedi.

Yaklaşık bir yıldır dizide canlandırdığı "Baki" karakterinin ruh haline odaklandığını dile getiren ünlü oyuncu, "Gassal ile ilgili gördüğüm her şey bana Baki'yi hatırlatıyor ve öyle bakıyorum. Bir de bu işte çok çalışan, emek veren var. Bu işin reklam kısmını, tanıtımını, yapım şirketimiz hallederken, benim görevim de Baki karakterine elimden geldiğince hayat verebilmekti." diye konuştu.

"BEN ORADA ANLADIM"

Gassallığın çok hassas bir meslek olduğuna dikkati çeken Ahmet Kural, şöyle devam etti:

"Selçuk Hocam'la Bursa'ya gittik. Bursa'da gassal abilerimizle görüştük. Sadece böyle merak ettiğim tek şey, 'neden bir insan bu mesleği yapar, yapabilir, nasıl yapabilirdi?'. 3-4 saatlik sohbetimizin sonunda gassal abimiz şöyle bir cümle kurdu, 'Ben mevtaları, layığıyla, usulüne uygun bir şekilde ve sevenlerin de içine sinecek şekilde son yolculuğuna uğurlamanın verdiği hazzı yaşıyorum. Bu bizim için çok büyük bir haz' dedi. Ben orada anladım. Yani inanmanız gerekiyor, maneviyatınızın da biraz kuvvetli olması gerekiyor. 'Yoksa inanmazsanız, bu işi yapamazsınız' dedi. Biz de oradan yola çıktık. Hassas bir konu olduğu için de çok hassas davranmaya çalıştık. Komedi yaparken de biraz hassasiyete dikkat etmek zor oluyor. Orada da Sümeyye Hanım sağ olsun her zaman beni frenleyen insan oldu."