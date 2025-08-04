Gayrimenkul Sertifikası borsa kodu duyuruldu! Damla Kent Projesi fiyatları 2025

Gayrimenkul Sertifikası 4 Ağustos itibarıyla talep toplamaya başladı. 7,59 TL'den halka arz olacak hisse oransal dağıtım ile halka arz oluyor. Türkiye'nin gündeminde yer alan gayrimenkul sertifikası halka arzında süreç başladı. Hangi bankalardan alınacağı ve borsa kodu netleşti.

GAYRİMENKUL SERTİFİKASI BORSA KODU NEDİR?

Damla Kent projesinde Türkiye'nin gündeminde yer almaya devam ediyor. Borsa İstanbul'da yapılacak talep toplama için Gayrimenkul Sertifikası'nın işlem kodu "DMLKT" olarak açıklandı. Borsa İstanbul'da 4-8 Ağustos 2025 tarihleri arasında talep toplayacak olan hissenin fiyatı 7,59 TL olurken DMLKT borsa kodu ile işlem görecek.

DAMLA KENT PROJESİ FİYATLARI 2025

Başakşehir'de yapılacak olan proje heyecanla bekleniyor. Çocuk oyun alanı, yürüyüş alanı ve ağaçlık meydanların planlandığı proje Kuzey Marmara, TEM, O3 ve Basın Ekspres yollarına, 3 metro ve 1 tramvay hattına erişim kolaylığı sağlıyor. İstanbul Havalimanı ve Başakşehir Şehir Hastanesi'ne yakınlığı ise dikkat çekti. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, merak edilenleri cevaplamıştı. 62 metrekarelik 1+1 daireler için 631 bin 516 sertifika, 88 metrekarelik 2+1 daireler için 863 bin 276 sertifika biriktirmek gerekiyor.

DAMLA KENT HALKA ARZ KAÇ LOT VERİR?

4-5-6-7-8 Ağustos tarihlerinde talep toplayacak olan Gayrimenkul Sertifikası halka arzı talep toplama sonrasında işlem görecek. Yatırımcılar 7,59 TL ile satın aldığı sertifikalar sonucunda ev sahibi olabilecek. Halka arın pay oranı 1,923,481,733 Lot olarak belirlenirken ek pay 897,111,762 Lot olarak belirlendi.