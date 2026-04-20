Trendyol’un güncel verilerine göre; tekstilden bebek bakımına, kişisel bakımdan yapı markete kadar uzanan geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olan Gaziantep, özellikle temizlik ve bebek ürünleri kategorilerinde Türkiye genelindeki siparişlerin çok büyük bir kısmını karşılıyor. Türkiye genelinde Trendyol üzerinden satılan her 3 çamaşır suyundan 2’si Gaziantep’ten yola çıkarken, bebek bezi ve ıslak mendil siparişlerinin yüzde 42’sinden fazlasını da yine Gaziantepli satıcılar karşılıyor.

Özetle

HABERİN ÖZETİ Gaziantep, e-ticarette Türkiye’nin hijyen ve bakım üssü oldu Trendyol verilerine göre Gaziantep, tekstilden bebek bakımına kadar geniş bir ürün çeşitliliğine sahip olup, özellikle temizlik ve bebek ürünleri kategorilerinde Türkiye genelindeki siparişlerin önemli bir kısmını karşılayarak e-ticarette hijyen ve bakım üssü haline gelmiştir.Gaziantep, Türkiye genelinde Trendyol üzerinden satılan çamaşır sularının %65'ini, yüzey temizlik havlularının %57'sini ve maskelerin %56'sını karşılıyor. Bebek bezi ve ıslak mendil siparişlerinin %42'sinden fazlası Gaziantepli satıcılardan gelirken, halı kategorisinde ise siparişlerin %37'si bu şehirden karşılanıyor. Gaziantepli satıcılar, İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük metropollerin yanı sıra Türkiye'nin dört bir yanına satış yapıyor. Temizlik ve bebek ürünleri dışında motosiklet yedek parçası ve yapı market gibi kategorilerde de yüksek satış hacmi bulunuyor. Gaziantepli satıcılardan alışveriş yapan müşterilerin %75'ini kadınlar oluşturuyor.

Gaziantepli satıcıların Trendyol üzerinden gerçekleştirdiği satış verileri, şehrin hijyen ve temizlik kategorilerindeki yüksek üretim ve dağıtım kapasitesini ortaya koyuyor. Trendyol verilerine göre; Türkiye genelinde Trendyol üzerinden satılan her 100 çamaşır suyundan 65’i doğrudan Gaziantep’teki üreticilerden yola çıkıyor. Benzer şekilde, Türkiye’deki yüzey temizlik havlusu siparişlerinin yüzde 57’si, maske (FFP/N95) satışlarının ise yüzde 56’sı yine Gaziantepli satıcılar tarafından karşılanıyor.

Bebek ürünlerinde pazarın kalbi Gaziantep’te atıyor

Ayrıca bebek bakım kategorisi, Gaziantep’in e-ticaretteki en güçlü olduğu alanlardan biri olarak dikkat çekiyor. Trendyol verileri, Türkiye genelindeki bebek bezi ve ıslak mendil siparişlerinin yüzde 42’den fazlasının Gaziantep merkezli satıcılardan geldiğini gösteriyor. Şehrin geleneksel gücü olan halı kategorisinde ise Türkiye genelindeki siparişlerin yüzde 37’si yine bu şehirden karşılanıyor.

Türkiye’nin her köşesine gönderiyorlar

Gaziantepli satıcıların Trendyol ile kurduğu ağ, Türkiye’nin dört bir yanına uzanıyor. İstanbul, Ankara ve İzmir gibi metropollerin yanı sıra Bursa, Antalya, Kocaeli, Adana, Mersin, Konya, Hatay, Muğla ve Tekirdağ gibi ticaretin kalbi olan şehirler, Gaziantep’in en çok satış yaptığı noktalar arasında yer alıyor. Gaziantep’in kendi içinde de yoğun bir dijital alışveriş trafiğine sahip olması, şehrin ticaret dinamizmini destekliyor.

Sürpriz kategoriler: Motosiklet parçasından yapı markete…

Gaziantepli satıcılar, geleneksel kategorilerin dışındaki ürün çeşitliliğiyle kullanıcı davranışlarını da dönüştürüyor. Temizlik ve bebek ürünlerinin yanı sıra en çok satılan ilk 100 ürün arasında yer alan motosiklet yedek parçası ve yapı market gibi alanlardaki yüksek satış hacmi, şehrin çok yönlü üretim ve tedarik gücünü ortaya koyuyor. Ayrıca veriler, Gaziantep’in dijitaldeki üretim gücünün en büyük destekçisinin kadınlar olduğunu gösteriyor. Gaziantepli satıcılardan alışveriş yapan müşterilerin yüzde 75’ini kadınlar oluşturuyor.