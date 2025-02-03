Gaziantep Galatasaray maç kadrosu! GS muhtemel ilk 11'i netleşti, yıldız futbolcu kadroda yok

03 Şubat 2025 17:00 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 15:20

Gaziantep Galatasaray maç kadrosu taraftarların gündeminde yer alıyor. Maçın başlamasına saatler kala Gaziantep GS muhtemel ilk 11'leri belli oldu. Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında oynanacak olan karşılaşmada Yunus Akgün forma giymeyecek.

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Trendyol Süper Lig'in 22. haftasının son maçında lider Galatasaray bugün (3 Şubat 2025 Pazartesi) Gaziantep FK ile deplasmanda karşılaşacak.

Ligde namağlup bir şekilde lider olan sarı-kırmızılılar bu zamana kadar oynadıkları 20 maçın, 17'sinde galibiyet, 3'ünde ise beraberlik aldı.

54 puanla birinci sırada yer alan Galatasaray maç eksiği ile en yakın rakibi Fenerbahçe'ye 3 puan fark attı.

Gaziantep FK ise bu sezon oynadığı 20 maçın 7'sinde galibiyet, 5'inde beraberlik ve 8'isnde mağlubiyet aldı. 26 puan toplayan Gaziantep FK, 12. sırada yer alıyor.

Taraftarlar tarafından Gaziantep-Galatasaray maçının kadrosu merak ediliyor.

GAZİANTEP GALATASRAY MAÇ KADROSU

Galatasaray'da karşılaşma öncesinde 5 eksik bulunuyor. UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında oynanan Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi karşılaşmada forma giymeyecek.

Ayrıca sarı-kırmızılı kulüp tarafından yapılan açıklamaya göre Ismail Jakobs ve Yunus Akgün ve Kerem Demirbay'da sakatlıkları nedeniyle karşılaşmanın kamp kadrosunda yer almadı.

Victor Nelsson ise transfer görüşmeleri nedeniyle Gaziantep FK maçının kamp kadrosuna alınmadı. Gaziantep FK'da ise sakat oyuncu bulunmuyor.

GAZİANTEP GALATASARAY MUHTEMEL İLK 11

Karşılaşmada teknik direktör Okan Buruk'un Yunus Akgün'ün sakat olmasından dolayı Rolland Sallai'ye ilk 11'de yer vereceği tahmin ediliyor.

Ayrıca sarı-kırmızılıların yeni transferi Alvaro Morata'nın da karşılaşmanın yedeklerinde olma ihtimali bulunuyor.

Yıldız futbolcunun İstanbul'da yapılan transfer işlemlerinin ardından özel uçakla Gaziantep'e götürüldüğü iddia edilmişti.

Gaziantep FK-Galatasaray maçının muhtemel ilk 11'lerinin ise şöyle olması bekleniyor:

Gaziantep FK: DiouDis, Ertuğrul Ersoy, Arda Kızıldağ, Viana, Ogün Özçiçek, Kacper Kozlowski, Maxim, Sorescu, Mustafa Eskihellaç, Lungoyi, Okereke

Galatasaray: Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Abdülkerim, Berkan, Torreira, Sara, Sallai, Mertens, Barış, Osimhen

GAZİANTEP GALATASRAY DAHA ÖNCE OYNADIĞI MAÇLAR

Galatasaray ile Gaziantep FK tarihleri boyunca toplam 12 kez karşı karşıya geldiler.

Bu karşılaşmaların 10'unda sarı-kırmızılılar kazanırken, 1'inde ise Gaziantep FK sahadan galibiyet ile ayrıldı.

İki takım arasında oynanan 1 maç ise beraberlik ile bitti. Galatasaray bu maçlarda 34 kere fileleri havalandırırken, Gaziantep FK toplam 18 gol attı.

Son 5 karşılaşmada ise Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Süper Lig kapsamında oynanan son 5 maçı da Galatasaray kazandı.