Gaziantep FK - Galatasaray maçı VAR hakeminin kim olduğu duyuruldu! Fabio Maresca'nın istatistikleri
Galatasaray bugün Gaziantep FK karşısında deplasmana çıkacak. TFF tarafından karşılaşmanın VAR hakeminin kim olacağı açıklandı. Maçın VAR hakemi Fabio Maresca olacak. Fabio Maresca nereli olduğu ve istatistikleri merak edildi.
Trendyol Süper Lig'in 22. haftası Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasının ardından sona erecek.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından son maçın VAR hakeminin kim olacağı açıklandı.
GAZİANTEP FK-GALATASARAY VAR HAKEMİ KİM?
TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Gaziantep FK-Galatasaray maçının VAR hakemi Fabio Maresca olacak.
AVAR'da ise İbrahim Çağlar Uyarcan, Fabio Maresca'ya yardımcı olacak.
FABİO MARESCA KİMDİR, NERELİ?
İtalyan hakem Fabio Maresca, kariyerine 1997 yılında başladı.
Serie A'da 2014 yılında maç yönetmeye başlayan 43 yaşındaki deneyimli hakem FIFA kokartını ise 2020 yılında aldı.
Bu sezon İtalya'da VAR hakemi olarak 16 karşılaşmada görev aldı. Bu karşılaşmalarda 65 sarı, 2 sarıdan-kırmızı ve 1 kırmızı kart gösterildi.
Fabio Maresca'nın yönettiği karşılaşmalarda toplam 6 penaltı kararı verildi.
2024-2025 sezonunda Süper Lig'de ise 2 Şubat Pazar günü oynanan Adana Demirspor-Kasımpaşa maçında görev aldı.