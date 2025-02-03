Gaziantep FK - Galatasaray maçı VAR hakeminin kim olduğu duyuruldu! Fabio Maresca'nın istatistikleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT Haber

03 Şubat 2025 12:56 - Güncelleme : 03 Şubat 2025 13:05

Galatasaray bugün Gaziantep FK karşısında deplasmana çıkacak. TFF tarafından karşılaşmanın VAR hakeminin kim olacağı açıklandı. Maçın VAR hakemi Fabio Maresca olacak. Fabio Maresca nereli olduğu ve istatistikleri merak edildi.