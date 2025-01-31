Gaziantep-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu duyuruldu! Kadir Sağlam'ın yönettiği Galatasaray maçları

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

31 Ocak 2025 13:57 - Güncelleme : 31 Ocak 2025 14:18

Trendyol Süper Lig'in 22. haftası kapsamında oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu TFF tarafından açıklandı. TFF'nin açıkladığı bilgilere göre karşılaşmayı Kadir Sağlam yönetecek. Kadir Sağlam'ın daha önce yönettiği Galatasaray maçları ve istatistikleri gündem oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından Süper Lig'in 22. haftası kapsamında 3 Şubat 2025 Pazartesi günü oynanacak olan Gaziantep FK-Galatasaray maçının hakem ekibi açıklandı. Taraftarlar tarafından Gaziantep FK-Galatasaray maçının hakeminin kim olduğu merak ediliyor. GAZİANTEP-GALATASARAY MAÇININ HAKEMİ KİM? TFF tarafından açıklanan bilgilere göre Gaziantep FK-Galatasaray karşılaşmasının hakemi Kadir Sağlam olacak. Karşılaşmada Süleyman Özay ve Murat Ergin Gözütok yardımcı hakem olarak görev alacak. Dördüncü hakemin ise Batuhan Kolak olacağı açıklandı. KADİR SAĞLAM YÖNETTİĞİ GALATASARAY MAÇLARI Kadir sağlam kariyeri boyunca Galatasaray'ın toplam 8 maçında görev aldı. Bu karşılaşmaların 5'ünde sarı-kırmızılılar galip ayrılırken, 3'ünde ise rakipleri kazandı. Kadir Sağlam yönettiği maçlarda Galatasaray'a 13 sarı kart gösterdi ve 4 penaltı verdi. KADİR SAĞLAM'IN KARNESİ, İSTATİSTİKLERİ Kadir Sağlam'ın yönettiği son 5 Galatasaray maçının tarihleri ve istatistikleri ise şöyle: 16.12.2024 | Galatasaray-Trabzonspor | 4:3 | Sarı Kart: 3:4 | Penaltı 1:0

31.08.2024 | Adana Demirspor-Galatasaray | 1:5 | Sarı Kart: 3:0 | Kırmızı Kart 1:0 | Penaltı: 2:1

28.10.2023 | Çaykur Rizespor - Galatasaray | 0:1 | Sarı Kart 3:3

23.09.2023 | Başakşehir-Galatasaray | 1:2 | Sarı Kart 3:2 | Penaltı: 0:1

05.04.2023 | Galatasaray-Başakşehir | 2:3 | Sarı Kart 0:2 İlgili Haberler Galatasaray'dan ayrılan Hakim Ziyech yeni takımına imzayı attı Galatasaray'a 4 futbolcusundan kötü haber! Son dakika | Galatasaray, Alvaro Morata'ya sözleşmesini gönderdi! Tüm şartlar belli oldu