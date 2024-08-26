Gazzeli gazeteciler anlatıyor: İşgal altında yaşam ve direniş

26 Ağustos 2024 16:46 - Güncelleme : 26 Ağustos 2024 16:48

Basın özgürlüğünün hiçe sayıldığı, gazetecilerin can güvenliğinin kalmadığı işgal topraklarında özellikle 7 Ekim’den bu yana yüzlerce gazeteci meslektaşımız yaşamını yitirdi, onlarcası da hukuksuz bir şekilde cezaevlerine kapatıldı.

Bizler, Press For Palestine - Filistin Vatandaşları İçin Gazeteci Dayanışması olarak, İsrail’in tüm baskı ve sindirme politikalarına rağmen, gerçeklerin gün yüzüne çıkması, Filistin halkının sesi olabilmek için mücadele eden meslektaşlarımızın yanında olmaya devam ediyoruz.

FİLİSTİNLİ GAZETECİLERİN VAROLUŞ MÜCADELESİ DEVAM EDİYOR!

Filistin’de, özellikle Gazze’de Gazetecilik, sadece haber toplamak ve gerçeği aktarmaktan öte, bir varoluş mücadelesine dönüşmüş durumda. İsrail’in, bölgedeki gerçekleri dünyaya duyurmak isteyen meslektaşlarımızı hedef alarak susturmaya çalışması, basın özgürlüğüne yapılan en büyük saldırılardan biridir. Ancak, ne kadar baskı uygulanırsa uygulansın, bizler Filistinli gazetecilerin sesi olmaya, onların yaşadıklarını dünyaya duyurmaya ve tarihe not düşmeye devam edeceğiz.

İSRAİL’İN HEDEFİNDEKİ GAZETECİLER İÇİN “SESİMİZİ DUYURUYORUZ!”

Press For Palestine - Filistin Vatandaşları İçin Gazeteci Dayanışması, bu süreçte gazetecilerin yaşadığı zorlukları ve misyonlarını kamuoyuna daha iyi aktarabilmek amacıyla ‘Gazzeli Gazeteciler Anlatıyor: İsrail İşgali altında Yaşam ve Direniş’ başlıklı Belgesel Gösterimi ve Panel gerçekleştireceğiz.

İlk olarak TRT World yapımcılığında hazırlanan Gazzeli gazetecilerin ve halkın yaşadığı trajedileri güçlü bir anlatım ile gözler önüne seren ve bölgedeki gerçekleri en çarpıcı haliyle görme ve hissetme fırsatı sunan ‘No Escape: Voices from Palestine - Kaçış Yok; Refah’tan Sesler’ belgesel gösterimi yapılacak.

Ardından İsrail işgalinde gazetecilerin üstlendiği hayati misyonu ve Ekim’den bu yana hedef haline gelen gazeteci meslektaşlarımızın yaşadıklarını konuşacağız. Gazeteci Fatih Er, Gazzeli gazeteciler Memduh Borno ve Riwa Aladini gibi cesur meslektaşlarımızla bu konuları derinlemesine tartışacağız. Onların yaşadıkları zorlukları ve mücadelelerini dinleyerek, İsrail işgalinde basın özgürlüğüne yönelik saldırıları ve gerçeklerin dünyaya duyurulması için verilen mücadeleyi masaya yatıracak, hakikatleri tüm dünyaya duyurma görevimizi bir kez daha hatırlayacağız.

Gazeteciliğin bir kamu hizmeti olduğunu, gerçekleri aktarmanın en temel hak olduğunu bir kez daha vurgulamak için tüm basın mensuplarını ve İsrail’in gerçek yüzünü öğrenmek isteyen herkesi Gazzeli Gazeteciler Anlatıyor: İsrail İşgali altında Yaşam ve Direniş Belgesel Gösterimi ve Panelimize bekliyoruz.

İsrail İşgalinde Basın Özgürlüğüne Sahip Çıkıyoruz! Basın susturulamayacak, hakikatler hiçbir zaman karanlıkta kalmayacak!

Tarih: 26 Ağustos Pazartesi

Saat: 19.30

Yer: Neslişah Sultan Kültür Merkezi – Fikir Atölyesi

İrtibat: Cahide Hayrunnisa Çiçek – 0530 878 77 39