Gazze'ye gideceğini açıklayan Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas nerede yaşıyor?

15 Ağustos 2024 15:55 - Güncelleme : 15 Ağustos 2024 16:03

Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

Son dakika | TBMM'de Filistin özel oturumu! Mahmud Abbas'tan tüm dünyaya net mesaj: Gazze'de bir başka devlet kurulamaz

15 Ağustos 2024 Perşembe günü Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) tarihi Filistin özel oturumu gerçekleştirildi.

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'un konuşmasından sonra Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Meclis kürsüsünden dünyaya seslendi.

Mahmud Abbas konuşmasında Gazze'ye ve daha sonra da Filistin'in başkenti Kudüs'e gideceğini açıkladı.

Vatandaşlar tarafından Mahmud Abbas'ın nerede yaşadığı merak edildi.

MAHMUD ABBAS NEREDE YAŞIYOR?

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın nerede yaşadığı ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.

MAHMUD ABBAS TÜRKİYE'DE Mİ YAŞIYOR?

Mahmud Abbas 15 Ağustos 2024 Perşembe günü TBMM'de konuşmak için Türkiye'ye geldi.

MAHMUD ABBAS SAVAŞ ZAMANI NEREDE YAŞIYOR?

TBMM'de konuşma yapan Mahmud Abbas ilk önce Gazze'ye daha sonra da Kudüs'e gideceğini açıkladı.

Mahmud Abbas'ın savaş zamanı ise nerede yaşandığı bilinmiyor.