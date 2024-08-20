Geçen ay yüzde 50'de sabit bırakılan TCMB faiz kararının bu ay da aynı kalması bekleniyor

20 Ağustos 2024 09:15 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 09:25

Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Dolar kuru tüm duvarları yıktı! Faiz kararı öncesi yeni rekor! İşte 20 Ağustos güncel döviz kurları, dolar, euro ve sterlin fiyatı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, 20 Ağustos günü faiz kararını duyuracakken yüzde kaç olacağı da merakla bekleniyor.

PPK toplantısında politika faizi geçen ay %50'de sabit bırakılırken bu ayın oranı bugün itibarıyla belli oluyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLDU?

TCMB kararı 20 Ağustos günü 14.00 itibarıyla açıklanacak. PPK toplantısının ardından duyurulmasının ardından gelişmelere haberimizde ulaşabilirsiniz.

TCMB FAİZ KARARI AÇIKLANDI MI, BELLİ Mİ?

Karar henüz açıklanmazken 14.00 itibarıyla öğrenilecek. Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre ise cari ay sonu beklentisi %50 oldu.

3 ay sonrasının beklentisi yüzde 48,10'a düşerken 12 ay sonrası için yüzde 34,57'den yüzde 33,30'a geriledi.

Yıl sonu beklentisi için ekonomistlerin 2 tanesi yüzde 50, 1 tanesi 49 ve 3 tanesi 47,5 olarak beklentilerini açıkladı.