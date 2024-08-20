Geçen sene KYK yurt ücretleri TİP 1 aylık 345 ve TİP 2 405 TL olarak belirlenmişti

20 Ağustos 2024 10:33 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 10:35

Son dakika | KYK yurt başvuruları başladı! İşte GSB yurt başvurusu için son tarih

Son dakika | KYK yurt başvuruları başladı! İşte GSB yurt başvurusu için son tarih

YKS sonuçlarının erişime açılmasıyla beraber yerleştirme sonuçları da belli olmuştu. Bugün Bakan Bak, GSB yurt başvurularının başladığını açıklarken yurtlarda kalacak olan öğrenciler yurt ücretlerini araştırdı.

Merakla beklenen süreç bugün başlarken bu senenin güncel fiyatları henüz paylaşılmadı.

YURT BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIYOR?

Adaylar, e-Devlet sitesinden şifresi ile giriş yaparken başvurularını tamamlayabilecek. Bugün itibarıyla başlayan başvuru tarihi 24 Ağustos'a kadar sürecek.

GSB KYK YURTLARI FİYATI NE KADAR, KAÇ TL?

2024-25 yılı yurt ücretleri belli olmazken geçtiğimiz senenin fiyatlarına göre tip 1 ücreti aylık 345 TL, tip 2 aylık 405 TL, tip 3 aylık 480 TL, tip 5 aylık 510 TL ve tip 6 570 TL ödenmişti.

KYK BAŞVURULARI BAŞLADI MI?

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, sosyal medya hesabından başvuruların başladığını şu açıklama ile paylaştı: