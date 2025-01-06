Gel Konuşalım sunucuları kim? Programın ilk konuğu İrem Derici oldu

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

06 Ocak 2025 11:16 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 11:22

TV8 ekranlarında yayınlanan Aramızda Kalmasın programı yerine artık Gel Konuşalım programı yayınlanıyor. Programın ilk bölümünün yayınlanması ile birlikte sunucularının kim olduğu gündem oldu. Programın sunuculuğunu Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı yapıyor.

Her sabah TV8 ekranlarında Müge Dağıstanlı Erdoğan ve Yelda Kırçuval'ın sunduğu Aramızda Kalmasın programı sona erdi. Programın sona ermesinin ardından yerine ise bugün Gel Konuşalım adlı program yayınlandı. İzleyiciler tarafından Gel Konuşalım programının sunucularının kim olduğu merak edildi. GEL KONUŞALIM SUNUCULARI KİM? Aramızda Kalmasın programı yerine yayınlanan Gel Konuşalım'ın sunuculuğunu Ece Erken ve Nur Tuğba Namlı yapıyor. Programın ilk bölümünün konuğu ise ünlü sanatçı İrem Derici oldu. ECE ERKEN KİMDİR? Ece Erken, 11 Mayıs 1978 yılında Tekirdağ'da dünyaya geldi. Küçük yaştan itibaren sunuculuk yapmaya başlayan Ece Erken, Beşiktaş Atatürk Anadolu Lisesi'nden mezun oldu. Radyo programlarında görev aldıktan sonra televizyona geçiş yaptı. Günümüzde "Gel Konuşalım" adlı programın sunuculuğunu yapan Ece Erken'in bir çocuğu bulunuyor. NUR TUĞBA NAMLI KİMDİR? Nur Tuğba Namlı, 15 Haziran 1983 yılında Mersin'de dünyaya geldi. Balıkesir Üniversitesi'nden mezun olan ünlü isim Var Mısın Yok Musun yarışmasında yer aldıktan sonra sunuculuk dersleri aldı. Bir süre haber bülteni sunuculuğu yaptıktan sonra TV8'de yayınlanan Survivor Panorama adlı programda görev aldı. Neler Oluyor Hatta isimli programı da 2024 yılına kadar sunuculuğunu yaptı. 2015 yılında Mustafa Namlı ile evlenen Nur Tuğba Namlı'nın üç çocuğu var. Sıkça Sorulan Sorular Ece Erken kaç yaşında? Ece Erken 11 Mayıs 1978 yılında doğdu. 2024 Ocak ayı itibarıyla 46 yaşındır. Nur Tuğba Namlı kaç yaşında? 1983 yılında doğan Nur Tuğba Namlı 2024 yılı itibarıyla 41 yaşındadır. İlgili Haberler Aramızda Kalmasın neden yok, bitti mi? Yayın akışında Gel Konuşalım programı yer aldı