Geleceğin gıdası: Teknoloji ve gelenek el ele!

İstek Bilge Kağan Okulları Çevrenin Genç Sözcüleri ekibi, dikey tarım merkezlerinden arı kovanlarına, anneannelerin bahçesinden podcast stüdyolarına uzanan heyecan verici bir yolculuğa çıktı. İşte sürdürülebilir bir gelecek için hazırlanan o özel rapor!

Geleceğin gıdası: Teknoloji ve gelenek el ele!
Küresel ısınma ve değişen iklim koşulları, dünya genelinde gıda üretimini ciddi şekilde tehdit etmeye devam ediyor. "Yarın ne yiyeceğiz?" sorusuna yanıt arayan ekibimiz, modern teknoloji ile geleneksel bilgiyi harmanlayan kapsamlı bir çalışma gerçekleştirdi.

Dikey Tarımda Yeni Nesil Çözümler

Çalışmanın ilk durağı, İstanbul’un merkezinde bir Otoparkın -8’inci katında üretim yapan İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Kapalı Dikey Tarım Merkezi oldu. Toprak yerine suyun ve akıllı LED ışıkların kullanıldığı bu merkezde, mevsimlerden bağımsız olarak nasıl üretim yapılabileceği yerinde incelendi. İklim değişikliğinin tarım arazilerini verimsizleştirdiği bir dönemde, dikey tarımın su tasarrufu ve yerel üretim kapasitesiyle için nasıl bir "can simidi" olduğu video kayıtlarıyla belgelendi.

Arılar Varsa Hayat Var

Araştırmanın makale ayağında ise ekosistemin gizli kahramanları olan arılara odaklanıldı. Hazırlanan makalede, arıların tozlaşma sürecindeki kritik rolleri vurgulanırken; arı popülasyonunun azalmasının sadece bal üretimi değil, sofralarımızdaki her üç lokmadan birinin yok olması anlamına geldiği çarpıcı verilerle ortaya konuldu. İklim değişikliğinin arıların takvimini nasıl bozduğu ve bu durumun tarımsal verimliliğe etkileri bilimsel bir dille analiz edildi.Ekibimiz Silivri’de bahçelerinde arıcılık yapan iki kardeşi ziyaret ederek onlarla bir röportaj gerçekleştirdi.

Kuşaklar Arası Köprü: Podcast Yayını

Projenin en dikkat çekici kısımlarından biri de samimi bir atmosferde kaydedilen podcast yayını oldu. Teknolojinin soğuk yüzünden sıyrılıp "toprağın dili"ni konuşan ekip, üyelerden birinin anane ve dedesini mikrofon başında ağırladı.

Podcast’te; yoğun kimyasal kullanmadan, sadece emek ve sevgiyle yetiştirilen meyve ve sebzelerin hikayesi dinleyicilere aktarıldı. Büyüklerimizin, "Eskiden mevsiminde yerdik, tohumu saklardık" diyerek anlattığı geleneksel yöntemlerin, aslında bugün aradığımız sürdürülebilirliğin anahtarı olduğu bir kez daha anlaşıldı.

Denizlerin Sessiz Çığlığı Çizgilerle Yükseldi

Küresel ısınmanın su ekosistemi üzerindeki yıkıcı etkisi ve bu durumun soframıza gelen gıdayı nasıl tehdit ettiği, sıra dışı bir sanat projesiyle gündeme taşındı. Ekibimiz iklim krizini ve gıda güvenliğini el yapımı çizimlerin birleştirildiği özel bir animasyon video ile gözler önüne serdi.

Sonuç: Teknoloji ve Gelenek Buluşmalı

Çalışmanın sonunda ulaşılan ortak görüş net: Geleceğin gıda güvenliğini sağlamak için dikey tarım gibi yüksek teknolojili çözümlere ihtiyacımız var; ancak bu teknolojiyi geliştirirken arıların doğadaki dengesini korumalı ve büyüklerimizin binlerce yıllık toprak bilgisinden kopmamalıyız.
Ekibimizin hazırladığı bu kapsamlı içerik seti, iklim kriziyle mücadelede hem bireysel hem de teknolojik farkındalığın önemini bir kez daha gözler önüne seriyor.

