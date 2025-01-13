Gelinim Mutfakta Aysun elendi mi, neden yok?

13 Ocak 2025 14:44 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 14:49

Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı Gelinim Mutfakta'da heyecan sürüyor. 13 Ocak Pazartesi günü ekranlara gelen bölümde Aysun yer almadı.

Aslı Hünel'in abisi kim? Saruhan Hünel hakkında konuşurken neden ağladığı merak edildi

Aslı Hünel'in abisi kim? Saruhan Hünel hakkında konuşurken neden ağladığı merak edildi

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta​'da heyecan devam ederken Aysun'un neden olmadığı merak konusu oldu. Bugün yayınlanan bölümde Aysun'un yer almaması üzerine sebebi izleyicinin gündeminde yer aldı.

GELİNİM MUTFAKTA AYSUN NEDEN YOK, ELENDİ Mİ?

Geçen hafta gerçekleşen haftanın finalinde en düşük puanı alarak elenen isim Aysun oldu. Aysun uzun süren mücadelesini geçen hafta sonlandırdı.

Bu sebeple bugün yayınlanan bölümde yer almadı.

GELİNİM MUTFAKTA CUMA PUAN DURUMU

Beyzanur 86 puanla birinci olurken Ezgi 85 puan aldı. Duygu 61 puan alırken Aysun 60 puan toplayarak haftanın sonuncusu olmuştu. Böylece haftanın elenen ismi Aysun oldu.