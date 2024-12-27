Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 27 Aralık günün ve haftanın kazananı
Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programın sunuculuğunu Aslı Hünel üstleniyor. Bu haftanın bileziklerini alan gelin belli oldu.
Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı programda her hafta bir gelin 10 altın bileziği kazanıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin yer aldığı yarışmada yapılan tabaklar puanlanıyor ve günün kazananı belirleniyor.
GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI 27 ARALIK?
27 Aralık Cuma günü yayınlanan programda kazanan isim netleşti. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziği kazanan isim Ezgi oldu.
GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK CUMA PUAN DURUMU
Bugünün tabakları puanlandı ve çeyrek altının sahibi belirlendi. Bugün yaptığı tabağıyla en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin de Ezgi oldu. Ezgi, haftanın da kazananı oldu.
Günün puanları şöyle:
Ezgi 22
Özlem 4
Beyzanur 17
Aysun 14
Haftanın puan durumu ise şöyle:
Ezgi 90
Özlem 48
Beyzanur 67
Aysun 69
GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?
Bu haftanın puan durumları belli oldu. Haftanın en düşük puanını alarak diğer gelinlerin gerisinde kalarak programdan ayrılan kişi Özlem oldu.