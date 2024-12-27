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Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 27 Aralık günün ve haftanın kazananı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
27 Aralık 2024 16:56 - Güncelleme : 27 Aralık 2024 16:59
Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 27 Aralık günün ve haftanın kazananı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında haftanın finali gerçekleşti. Gelin ve kayınvalidelerin yarıştığı programın sunuculuğunu Aslı Hünel üstleniyor. Bu haftanın bileziklerini alan gelin belli oldu.

Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı programda her hafta bir gelin​ 10 altın bileziği kazanıyor. Gelinlerin ve kayınvalidelerin yer aldığı yarışmada yapılan tabaklar puanlanıyor ve günün kazananı belirleniyor.

GELİNİM MUTFAKTA BİLEZİKLERİ KİM ALDI 27 ARALIK?

27 Aralık Cuma günü yayınlanan programda kazanan isim netleşti. Haftanın en yüksek puanını alarak 10 altın bileziği kazanan isim Ezgi oldu.

Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? 27 Aralık günün ve haftanın kazananı - 1. Resim

GELİNİM MUTFAKTA 27 ARALIK CUMA PUAN​ DURUMU

Bugünün tabakları puanlandı ve çeyrek altının sahibi belirlendi. Bugün yaptığı tabağıyla en yüksek puanı alarak çeyrek altını kazanan gelin de Ezgi oldu. Ezgi, haftanın da kazananı oldu.

Günün puanları şöyle:

Ezgi 22

Özlem 4

Beyzanur 17

Aysun 14

Haftanın puan durumu ise şöyle:

Ezgi 90

Özlem 48

Beyzanur 67

Aysun 69

GELİNİM MUTFAKTA BU HAFTA KİM ELENDİ?

Bu haftanın puan durumları belli oldu. Haftanın en düşük puanını alarak diğer gelinlerin gerisinde kalarak programdan ayrılan kişi Özlem oldu.

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Kaynak: TGRT Haber
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