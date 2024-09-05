Gelinim Mutfakta'da Aysun 18 puanla günün kazananı oldu

05 Eylül 2024 16:12 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 16:16

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında her gün bir gelin çeyrek altının sahibi oluyor. 5 Eylül günü puan durumuna göre 1. olan gelinin kim olduğu da merak konusu oldu.

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Aslı Hünel'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programında bugün bir gelin bugünün 1.si oldu.

Her gün yapılan tabaklar kayınvalideler tarafından puanlanıyor ve en yüksek puanı alan çeyrek altını kazanıyor.

GELİNİM MUTFAKTA BUGÜN KİM KAZANDI?

Ekranlara gelen bölümde en fazla puanı Aysun aldı. Kayınvalidelerden toplamda 18 puan alan Aysun, çeyrek altını kazandı. Yarın ise haftanın finali olacak. Hafta boyunca yapılan yemeklerden en yüksek puanı toplayan isim altın bilezikleri kazanacak.

Bugün "Şeftalili Sünger Kek" yapıldı. Aslı Hünel ise tarifi şöyle verdi:

3 yemek kaşığı un, 3 yemek kaşığı şeker, 5 tane yumurta, 1 paket kabartma tozu ve 1 tatlı kaşığı vanilya. Sosu için ise 1 su bardağı süt, 1 su bardağı süt reçeli ve 1 paket sıvı krema.

5 EYLÜL PUAN DURUMU

Bugün yapılan tabaklar puanlanırken en yüksek puanı Aysun aldı.

Aysun 18, Eliz 16, Rabia 12 ve Yasemin 12 puan ile günü tamamladı. Kayınvalideler gelinlerin yaptığı yemekleri isimlerini görmeden puanladı.

Tadım aşamasının sonunda ise puan durumu netleşti. Cuma günleri haftanın finali yaşanıyor ve en yüksek puanı alan 10 altın bilezik sahibi oluyor.

GELİNİM MUTFAKTA ELİZ KİM, KAÇ YAŞINDA?

Yarışmaya katılan Eliz, 1982 yılında doğarken Bursa'da doğdu.

Umutcan Karabela ile evlenen Eliz Cengiz yarışmada dikkatleri çekiyor.

Bursa Anadolu Üniversitesi İletişim Bilimleri Fakültesi’nden mezun olan isim, Bursa TV’de ana haber spikerliği yapmakta.