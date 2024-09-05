Kızıl Goncalar dizisi 30 Eylül'de yeni sezonu ile ekranlara gelecek

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber

05 Eylül 2024 15:25 - Güncelleme : 05 Eylül 2024 15:39

Geçtiğimiz yıl Now TV ekranlarında yayınlanan Kızıl Goncalar ilk günden itibaren ilgiyle takip ediliyor. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolünde yer aldığı dizinin yeni sezonunun ne zaman başlayacağı merakla bekleniyor.

Faruk Turgut’un yapımcılığını yaptığı ve yönetmenliğini Ömür Atay'ın yürüttüğü Kızıl Goncalar 19. bölümü ile sezon arası vermişti. Yeni sezonda 20. bölümü ile izleyici ile buluşacak olan dizinin yayın tarihi bekleniyor. KIZIL GONCALAR YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024? Geçtiğimiz sezonda her bölümü ile oldukça konuşulan dizi 19. bölümüyle ekranlara ara verdi. Kızıl Goncalar'ın da eylül ayının ortalarında veya sonuna doğru yayınlanması bekleniyordu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre dizinin yeni sezon çekimleri başladı. 30 Eylül'de 2. sezonu ile yayın hayatına yeniden başlayacak. YENİ DAHİL EDİLEN OYUNCU KADROSU İlgiyle takip edilen dizinin oyuncu kadrosunda Mert Yazıcıoğlu, Erkan Avcı, Hazal Türesan, Mert Turak, Selen Öztürk, Şerif Erol, Duygu Sarışın, Tuğrul Tülek, Yakup Turgut, Sitare Akbaş, Mina Demirtaş, Esma Yılmaz, Zehra Kelleci gibi isimler yer alırken başrolünde Özgü Namal ve Özcan Deniz yer alıyor. Vahid karakterinin dahil olmasıyla beraber dizide gerginlik arttı. Zeynep'in annesi olan Meryem hapse düşerken arkadaşı olacak olan Kevser karakterini Selen Kurtaran’ın oynaması bekleniyor. İlgili Haberler Kızıl Goncalar'ın senaristi yeni diziyi duyurdu: Set tarihi belli oldu Kızıl Goncalar'ın yeni sezon tarihi belli oldu! Yeni gelen karakterler merak konusu oldu