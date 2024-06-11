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Gelinim Mutfakta'da Zeynep 24 puanla birinci, Damla 11 puanla ikinci olarak günü tamamladı

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
11 Haziran 2024 16:55 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:05
Gelinim Mutfakta&#039;da Zeynep 24 puanla birinci, Damla 11 puanla ikinci olarak günü tamamladı

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bugün kim kazandı merak edilirken izleyiciler 11 Haziran puan durumunu da araştırdı. Nursel Ergin'in sunuculuğunu yaptığı gündüz kuşağı programının bugünkü bölümünde yarışmacılar kaymaklı badempare yaptı.

Sevilerek takip edilen programlardan biri olan Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin yemek yaparak en yüksek puanı almayı hedefliyor. Kayınvalideler ile gelinlerin yer aldığı yarışmada bugün birinci kim oldu, çeyrek altınları kim aldı araştırılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

11 Haziran günü yayınlanan bölümde kazanan isim Zeynep olurken ikinci Damla oldu. Yarışmacılar kaymaklı badempare yaparken kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalıştı.

Nursel Ergin, bugünün tabağı olan bademparenin tarifini şöyle paylaştı:

Gelinim Mutfakta'da Zeynep 24 puanla birinci, Damla 11 puanla ikinci olarak günü tamamladı - 1. Resim

11 HAZİRAN PUAN DURUMU

6. sezonun final serisinde en fazla çeyrek altın sahibi olan kişi 50, ikinci olan ise 30 bilezik kazanacak. Bugün yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek ve en düşük puanı alan gelinler belli oldu. Zeynep 24, Damla 11, Başak 8 ve Kıymet 4 puan ile günü tamamladı. Son durum şöyle:

Gelinim Mutfakta'da Zeynep 24 puanla birinci, Damla 11 puanla ikinci olarak günü tamamladı - 2. Resim

Kaynak: TGRT Haber
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