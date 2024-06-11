Gelinim Mutfakta'da Zeynep 24 puanla birinci, Damla 11 puanla ikinci olarak günü tamamladı

11 Haziran 2024 16:55 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:05

Sevilerek takip edilen programlardan biri olan Gelinim Mutfakta'da her gün bir gelin yemek yaparak en yüksek puanı almayı hedefliyor. Kayınvalideler ile gelinlerin yer aldığı yarışmada bugün birinci kim oldu, çeyrek altınları kim aldı araştırılıyor.

GELİNİM MUTFAKTA'DA BUGÜN KİM KAZANDI?

11 Haziran günü yayınlanan bölümde kazanan isim Zeynep olurken ikinci Damla oldu. Yarışmacılar kaymaklı badempare yaparken kayınvalideler gelinlerinin tabaklarını bulmaya çalıştı.

Nursel Ergin, bugünün tabağı olan bademparenin tarifini şöyle paylaştı:

11 HAZİRAN PUAN DURUMU

6. sezonun final serisinde en fazla çeyrek altın sahibi olan kişi 50, ikinci olan ise 30 bilezik kazanacak. Bugün yapılan değerlendirmeler sonucunda en yüksek ve en düşük puanı alan gelinler belli oldu. Zeynep 24, Damla 11, Başak 8 ve Kıymet 4 puan ile günü tamamladı. Son durum şöyle: