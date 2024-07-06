Gelinlik deneme ücreti müşteri kaybına neden olabilir

06 Temmuz 2024 13:11 - Güncelleme : 06 Temmuz 2024 13:12

Düğün sezonunun tamamen başlamasıyla deneme yapılan ancak satın alınmayan gelinliklerden ücret alınma kararı için esnaflar müşteri kaybı yaşanabileceğini söylüyor.

GELİNLİK PROVALARI ÜCRETLİ Mİ?

Gelinlikleri deneme sırasında oluşan deformelerin gelinlikçileri mağdur etmesi sorununun önüne geçebilmek için Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Muhittin Köksal gelinlik denemelerinin ücrete tabi tutulacağını duyurmuştu

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GELİNLİK DENEME ÜCRETİ MÜŞTERİ KAYBINA NEDEN OLUR MU?

Düğün ve nikah sezonunun başlamasıyla kendine en çok yakışan gelinliği bulmak isteyen gelin adayları provalara gitmeye başladı. Ancak gelinlik denemesinden ücret alınması hem müşterileri hem de esnafı kararsız bıraktı.

Müşteriler, gelinliklerin vücutta daha farklı durduğunu ve provaların mecburen yapılması gerektiğini ancak en güzel gelinliği bulma sürecinde her mağazaya ayrı deneme ücreti verilmesinin bütçelerini zarara uğratabileceğine karşı tepki gösterirken; esnaf da provalarda ücret alınmasının müşteri kaybı yaşattığını öne sürdü.

SATIN ALINAN GELİNLİKLERDE FİYAT DÜŞÜRÜLECEK

Deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması durumunda alınan deneme ücreti fiyattan düşürülecek.

GELİNLİK DENEME ÜCRETİ NE KADAR?

Gelinlik deneme ücretlerinin kim tarafından belirleneceği ve ortalama fiyat aralığına dair bir açıklama henüz gelmemiştir.

ESNAF KARARSIZ KALDI

Gelinlik provaları ücret kararının Büyükşehirlerde uygulanmaya başlamasının ardından esnaf kararsız kaldı. Bazı esnaflar kararın müşteri trafiğini azaltma ihtimaline karşı provalarda herhangi bir ücret talep etmeyeceklerini belirtirken bazı esnaflar da doğru bir karar olduğunu söyledi.