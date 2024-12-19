Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Kupa maçlarına çıkmayacaklardı, 19 yaş altı takım maça çıktı
Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını ileten Kasımpaşa U19 takımıyla çıktığı Gençlerbirliği maçında rakibini yenerek adını gruplara yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Gençlebirliği'ne konuk olan Kasımpaşa, rakibini yenerek grup maçlarına çıkmaya hak kazandı.
GENÇLERBİRLİĞİ KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?
Rakibi karşısında mücadeleye 19 yaş altı oyuncularıyla çıkan Kasımpaşa, 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Yiğit'in 8. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yendi.
Takımda 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya sahaya çıktı.
KUPAYA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI!
Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’na 2025 Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını ileten Kasımpaşa bu kararından vazgeçmişti.
Kasımpaşa'nın grup aşamasındaki rakipleri ise 20 Aralık Cuma (yarın) çekilecek kuraların ardından belli olacak.