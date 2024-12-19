Tgrt Haber
Haberler>Aktüel>Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Kupa maçlarına çıkmayacaklardı, 19 yaş altı takım maça çıktı

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Kupa maçlarına çıkmayacaklardı, 19 yaş altı takım maça çıktı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
19 Aralık 2024 19:55 - Güncelleme : 19 Aralık 2024 20:17
Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Kupa maçlarına çıkmayacaklardı, 19 yaş altı takım maça çıktı

Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını ileten Kasımpaşa U19 takımıyla çıktığı Gençlerbirliği maçında rakibini yenerek adını gruplara yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası​ 5. Tur maçında 1. Lig ekibi Gençlebirliği'ne konuk olan Kasımpaşa​, rakibini yenerek grup maçlarına çıkmaya hak kazandı.

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Kupa maçlarına çıkmayacaklardı, 19 yaş altı takım maça çıktı - 1. Resim

GENÇLERBİRLİĞİ KASIMPAŞA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Rakibi karşısında mücadeleye 19 yaş altı oyuncularıyla çıkan Kasımpaşa, 18 yaşındaki genç futbolcu Emirhan Yiğit'in 8. dakikada attığı golle rakibini 1-0 yendi.

Takımda 19 yaşından büyük olarak sadece kaleci Ali Emre Yanar ile defans oyuncusu Yunus Emre Atakaya sahaya çıktı.

Gençlerbirliği Kasımpaşa maçı kaç kaç bitti? Kupa maçlarına çıkmayacaklardı, 19 yaş altı takım maça çıktı - 2. Resim

KUPAYA KATILMAMA KARARI ALMIŞTI!

Daha önce Türkiye Futbol Federasyonu’na 2025 Ziraat Türkiye Kupası'na katılmayacağını ileten Kasımpaşa bu kararından vazgeçmişti.

Kasımpaşa'nın grup aşamasındaki rakipleri ise 20 Aralık Cuma (yarın) çekilecek kuraların ardından belli olacak.

Sıkça Sorulan Sorular
2009 doğumlu Yaman Suakar

İlgili Haberler

Kaynak: TGRT Haber
kasımpaşaziraat türkiye kupası

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sonraki Haber Yükleniyor...