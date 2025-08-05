Genelkurmay Başkanı kim oldu? Terfi ve atama kararları belli oldu

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. Bugün yapılan YAŞ toplantısının ardından yeni Genelkurmay Başkanı da belli oldu.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

2025 YAŞ toplantısı bugün 12.10'da başladı ve 2,5 saat sürdü. Toplantının sonra ermesinin ardından İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından YAŞ kararlarını duyurdu. Terfi ve atama listesine göre yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk

BAYRAKTAROĞLU atandı.

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ Mİ, KİM?

Bugün İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre YAŞ kararları açıklandı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk

edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk

BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.

d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.