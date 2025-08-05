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 | Sumru Tarhan

Genelkurmay Başkanı kim oldu? Terfi ve atama kararları belli oldu

YAŞ toplantısı sonrası terfi ve atamalar açıklandı. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk edilirken yeni Genelkurmay Başkanı kim oldu merak edildi. Terfi ve atamalar listesi paylaşıldı.

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Genelkurmay Başkanı kim oldu? Terfi ve atama kararları belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:10
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:39

Genelkurmay Başkanı Orgeneral kadrosuzluk sebebiyle emekliye sevk edildi. Bugün yapılan toplantısının ardından yeni Genelkurmay Başkanı da belli oldu.

YENİ GENELKURMAY BAŞKANI KİM OLDU?

2025 YAŞ toplantısı bugün 12.10'da başladı ve 2,5 saat sürdü. Toplantının sonra ermesinin ardından İletişim Başkanlığı sosyal medya hesabından YAŞ kararlarını duyurdu. ve listesine göre yeni Genelkurmay Başkanı Orgeneral Selçuk
BAYRAKTAROĞLU atandı.

Genelkurmay Başkanı kim oldu? Terfi ve atama kararları belli oldu

GENELKURMAY BAŞKANI DEĞİŞTİ Mİ, KİM?

Bugün İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre YAŞ kararları açıklandı. Açıklamada yer alan ifadeler şöyle oldu:

ç) Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk
edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk
BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.
d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır.

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ETİKETLER
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