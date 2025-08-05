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 | Sumru Tarhan

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı kim oldu? 2025 YAŞ kararları ve terfileri duyuruldu

Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı bugün gerçekleşen YAŞ toplantısı sonrasında değişti. 2025 terfi alanlar listesine göre yeni Kara Kuvvetleri Komutanı da değişti. Türkiye'nin gündeminde yeni Kara Kuvvetleri Komutanı kim oldu sorusu yer aldı.

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Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı kim oldu? 2025 YAŞ kararları ve terfileri duyuruldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
05.08.2025
saat ikonu 15:05
|
GÜNCELLEME:
05.08.2025
saat ikonu 15:09

5 Ağustos günü gerçekleşen Yüksek Şura toplantısı tamamlandı. Milyonların beklediği kararları açıklandı. Yeni listesine göre Komutanı da değişti.

YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk
edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk
BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.
d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.
e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır."

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM?

Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL oldu.

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ETİKETLER
#kara kuvvetleri
#Terfi
#yaş
#Askeri
#Genelkurmay Kavşağı
#Aktüel
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