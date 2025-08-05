Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı kim oldu? 2025 YAŞ kararları ve terfileri duyuruldu

5 Ağustos günü gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. Milyonların beklediği YAŞ kararları açıklandı. Yeni terfi listesine göre Kara Kuvvetleri Komutanı da değişti.

YENİ KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM OLDU?

İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklama şöyle oldu:

"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin GÜRAK kadrosuzluk nedeniyle emekliye sevk

edildiğinden, Genelkurmay Başkanlığına Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk

BAYRAKTAROĞLU ve Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL atanmışlardır.

d) Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment TATLIOĞLU ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal KADIOĞLU’nun görev sürelerinin bir yıl uzatılmasına karar verilmiştir.

e) Halen 316 olan general ve amiral sayısı, 30 Ağustos 2025 tarihi itibarıyla 332 olacaktır."

KARA KUVVETLERİ KOMUTANI KİM?

Bugün gerçekleşen Yüksek Askeri Şura toplantısı tamamlandı. İletişim Başkanlığı tarafından yapılan duyuruya göre yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Kara Kuvvetleri Komutanlığına 1’inci Ordu Komutanı Orgeneral Metin TOKEL oldu.