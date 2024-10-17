Geyik ve at eti helal mi? Taklit ve tağşiş listesinden sonra gündem oldu

17 Ekim 2024 16:18 - Güncelleme : 17 Ekim 2024 16:25

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından açıklanan tağşiş ve taklit listesinin ardından geyik ve at etinin helal mi yoksa haram mı olduğu gündeme geldi. Dinimizde eti yenen ve haram olmayan kara hayvanları vatandaşlar tarafından merak ediliyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 2 Ekim tarihinde başlattığı uygulama kapsamında tağşiş ve taklit yapan firmaların listesi yayımlandı.

Listenin açıklanmasının ardından ardından vatandaşlar at eti ve geyik eti helal mi sorularının cevaplarını merak etmeye başladı.

GEYİK ETİ HELAL Mİ?

Dinimiz İslam​'da yer alan bilgilere göre geyik etini tüketmenin İslam dininde bir sakıncası bulunmuyor.

Geyik eti, kırmızı etler arasında proteini oranı en yüksek olanlar arasında yer alıyor.

Dana eti ile benzer tatlara sahip olan geyik eti özellikle spor yapanlar tarafından tercih ediliyor.

Geyik etinin kalori, kolesterol ve yağ açısından tahılla beslenen sığır veya kuzu etinin çoğu kesiminden daha düşük bir orana sahip olduğu biliniyor.

AT ETİ HARAM MI?

At etinin dinimizdeki yeri hakkında Dinimiz İslam'da yer alan bilgiler ise şöyle:

"Zürafa, kanguru, tavşan yenir. Eti yenen davar (koyun, keçi), sığır (manda, inek, boğa), deve gibi evcil hayvanların, yabani olanları da yenir. Mesela buffalo, bizon yabani sığırdır. Lama yabani devedir. Yani bunlar yenir. Keçinin yabanisi sayılan dağ keçisi, geyik, ceylan, antilop yenir. Yabani koyunlar da yenir. Evcil at, tenzihen mekruhtur. Midilli, bir at türüdür."

At eti sadece Maliki mezhebinde haramdır.

TEK TIRNAKLI ETİ NEDİR?

Tek tırnaklı eti, genel olarak at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlardan elde edilen etler için kullanılıyor.

Bu tür hayvanların tırnak yapısı bütün bir parçadan oluştuğu için tek tırnaklı olarak adlandırılıyor.