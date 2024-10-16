Sosyal medya videoları sonrası salyangoz yemenin dinimizdeki yeri gündeme geldi

16 Ekim 2024 10:25 - Güncelleme : 16 Ekim 2024 10:37

Kuşadası Sokak Festivali’nde 60 kilogramlık salyangoz tenceresi büyük ilgi gördü. Sosyal medyada paylaşılan videolar gündem olurken birçok vatandaşın tepkisini çekti. Salyangoz yemek haram mı merak edilmişti.

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Her yıl Kuşadası​'nda düzenlenen Sokak Festivali'ne Fransız ve Türk şefler katılım sağladı. Çeşit çeşit yemeklerin dağıtıldığı festivalde 60 kilogramlık salyangoz tenceresi kısa sürede bitti.

X ve TikTok platformunda gündem olan videonun ardından salyangoz yenir mi araştırıldı. Salyangoz yemenin dinimizdeki yeri.

SALYANGOZ YEMEK HARAM MI?

Dinimiz İslam'da yer alan bilgilere göre salyangoz yemek haram mı sorusunun cevabı şöyle:

"Haşarat, yani toprak içinde yuvası olan küçük hayvanlar, helal değildir. Fare, akrep, yılan çeşitleri, kertenkele, timsah, kene, semender, kurbağa, kaplumbağa, salyangoz, arı, sivrisinek, karasinek, köstebek, kirpi, tahtakurusu, bit, pire gibi haşarat yenmez. [Şafii ve Maliki’de, kirpi ve kertenkele yenir.]"

Deniz hayvanlarının yenmesiyle beraber yenilebilecek olan deniz ürünleri gündem oldu.

Dinimiz İslam'a göre hanefi hariç diğer 3 mezhepte deniz ürünlerinin hepsi yenir. Hanefi mezhebinde balık şeklinde olmayan ürünler yenmez. Örneğin ahtapot, kalamar, mürekkep balığı, denizhınzırı, denizatı, denizaygırı, denizanası, denizayısı gibi hayvanlar ve yengeç, midye, istiridye, ıstakoz, kerevit, karides, deniz salyangozu yenmez.

Somon, kalkan, yunus, balina, yılan balığı, kedi ve köpek balığı gibi hayvanlar yenebilir.

SALYANGOZ YENİR Mİ?

Yumuşakçalar sınıfına ait olan salyangoz binlerce sene öncesinden beri tüketiliyor. Roma İmparatorluğu döneminde oldukça sık tüketildiği yer alırken Akdeniz şehirlerinde de tüketimi yapılıyor.

Yurt dışında ticari besin olarak kullanılan salyangozlar Avrupa, Asya ve Afrika ülkelerinde oldukça fazla tüketiliyor. Dinimizde yenmesi uygun görülmüyor.