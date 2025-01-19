Gezegenler ne zaman aynı hizaya gelecek 2025? Türkiye'den izlenip izlenemeyeceği gündem oldu

19 Ocak 2025 18:07 - Güncelleme : 19 Ocak 2025 18:43

Güneş sisteminde bulunan 6 gezegenin yan yana gelerek görsel bir şölen oluşturacağı gezegen geçidine sayılı günler kaldı. Uzayla ilgili olan vatandaşlar aynı hizaya gelen gezegenlerin Türkiye'den görülüp görülmeyeceğini merak ediyor. Gezegenler 4 hafta boyunca aynı hizada olacaklar.

Önümüzdeki günlerde ABD Uzay Ajansı NASA'nın "gezegen geçidi" olarak adlandırdığı gezegenlerin aynı hizaya gelmesini ifade eden uzay olayı gerçekleşecek.

Güneş sisteminde bulunan 6 gezegen aynı hizaya gelerek görsel bir şölen oluşturacaklar.

Dört hafta boyunca sürecek olan gezegen geçinin ne zaman başlayacağı ise netleşti.

GEZEGENLER NE ZAMAN AYNI HİZAYA GELECEK 2025?

Gezegen geçidi açıklanan bilgilere göre 21 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

Dört hafta kadar sürmesi planlanan gezegen geçidinin 21 Şubat 2025 tarihinde ise sona ereceği tahmin ediliyor.

Gezegen geçidinde Mars, Venüs, Jüpiter, Satürn, Neptün ve Uranüs aynı hizaya gelecek.

GEZEGEN GEÇİDİ TÜRKİYE'DEN İZLENEBİLECEK Mİ?

Gezegen geçidi dünyanın birçok yerinden gözlemlenebilecek.

Güneş battıktan sonra Mars, Venüs, Jüpiter ve Satürn gökyüzüne bakıldığında 3 saat boyunca çıplak gözle görülebilecek.

Diğer gezegenleri görmek için ise vatandaşların teleskop gibi aletler kullanmaları gerekecek.

Ayrıca ışığın az olduğu yerlerde gezegenler daha net görülecek. Bu sebepten dolayı da şehirlerde gezegenleri görmek oldukça zor olacak.

Gezegenlerin en net görüneceği tarihin ise 29 Ocak olacağı tahmin ediliyor.

ABD merkezli haber sitesi CNET'te yer alan habere göre Türkiye'nin de bulunduğu Kuzey Yarım Küre'de de gezegenler görülebilecek.