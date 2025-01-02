2025'te bizi bekleyen kozmik olaylar

02 Ocak 2025 10:55 - Güncelleme : 02 Ocak 2025 11:08

2025 yılı, gökyüzünde iki ay tutulması ve iki güneş tutulmasıyla başlayacak. Ocak ayında altı gezegen bir araya gelerek gökyüzünde dans edecek. Kuzey ışıkları ve meteor yağmurları büyüleyici anlara sahne olacak. Ekim, Kasım ve Aralık aylarında süper aylar gökyüzünü aydınlatacak.

2025​ yılı, gökyüzü tutkunları için adeta bir şölen yılı olacak. Ay tutulmaları, gezegen geçişleri ve meteor yağmurları gibi birçok etkileyici olay, yıl boyunca gökyüzünde bizleri bekliyor. İşte bu yılın önemli kozmik olayları:

Ay ve Güneş Tutulmaları

2025'te iki büyük ay tutulması yaşanacak. İlki 14 Mart’ta Kuzey ve Güney Amerika'dan izlenebilecek. Yaklaşık bir saat boyunca Ay tamamen kaybolacak. İki hafta sonra, 28 Mart’ta Avrupa, Kanada’nın doğusu ve Afrika’nın kuzeyinden görülebilecek kısmi bir güneş tutulması gerçekleşecek.

Eylül ayında ise Avrupa, Asya, Afrika ve Avustralya’dan izlenebilecek uzun bir ay tutulması daha yaşanacak. Bu tutulmayı, dünyanın güney ucundan görülebilecek bir güneş tutulması takip edecek.

Süper Aylar Gökyüzünü Aydınlatacak

Ekim, Kasım ve Aralık aylarında Süper Ay görünümleri bizleri bekliyor. Süper Ay, Ay’ın Dünya’ya en yakın olduğu zamanlarda gerçekleşiyor ve bu durum Ay’ı daha büyük ve parlak hale getiriyor. Özellikle Kasım ayında Ay, Dünya’ya sadece 356.980 kilometre uzaklıkta olacak.

Gezegenlerin Dansı: Altı Gezegen Birden Gökyüzünde

Ocak ayında altı gezegen bir araya gelerek gökyüzünde uzun bir yay oluşturacak. Şubat ayında Merkür de bu geçit törenine katılacak. Gözlem yapmak için teleskop ya da dürbün kullanmaya gerek yok, hava açık olduğu sürece çıplak gözle izlenebilecek. Bu kozmik gösteri, bahar aylarına kadar sürecek.

Auroralar (Kuzey ve Güney Işıkları)

Güneş’teki patlamalar, geçtiğimiz yıl birçok yerde gökyüzünü renklendirdi. Bu yıl da benzer manzaralar bekleniyor. Güneş, 11 yıllık döngüsünde en aktif dönemine ulaştı ve bu da Kuzey ve Güney Işıkları’nın daha sık görülmesine yol açacak. Özellikle kuzey bölgelerinde yaşayanlar, bu etkileyici manzaraları kaçırmamalı.

Meteor Yağmurları

Her yıl olduğu gibi Perseid ve Geminid meteor yağmurları bu yıl da izleyenleri büyüleyecek. Perseidler, Ağustos ayında, Geminidler ise Aralık ayında zirveye ulaşacak. Daha küçük çaplı Lyrid, Orionid ve Leonid meteor yağmurları da yıl boyunca gökyüzünü süsleyecek.

Gökyüzünü izlemek için en karanlık alanları tercih edin ve ışık kirliliğinden uzak durun. Ay’ın daha az parlak olduğu gecelerde meteor yağmurları daha net görülebilir.