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Gezi olaylarının hangi yıl olduğu gündeme geldi

Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
24 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:51
Gezi olaylarının hangi yıl olduğu gündeme geldi

Bir dönem Türkiye'nin gündeminde yer alan gezi olaylarının başladığı ve bittiği tarih vatandaşın gündeminde. Taksim Gezi Parkı'nda yaşananlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

2013 yılında ülkemizde yaşanan gezi olayları sonrasında ne zaman ve neden başladığı yeniden gündeme geldi. Taksim​ Gezi Parkı'nda yaşanan olaylar günümüzde de konuşulmaya devam ediyor.

GEZİ OLAYLARI HANGİ YIL OLDU?

Tüm Türkiye​'nin gündeminde yer alan Gezi Parkı olayları 28 Mayıs 2013 tarihinde başlamıştı. Olaylarda 11 kişinin öldüğü ve 8000'den fazla kişinin yaralandığı olaylarda 3 bin kişi de tutuklanmıştı.

1 Haziran'da polis kuvvetleri Taksim Meydanı'ndan çekilirken protestocular parkta kamp kurmuştu. 15 Haziran akşamı gerçekleşen polis müdahalesi sonrasında Gezi kampı dağıldı. 

Gezi olaylarının hangi yıl olduğu gündeme geldi - 1. Resim

GEZİ OLAYLARI NE KADAR SÜRDÜ?

28 Mayıs tarihinde başlayan olaylar 1 Haziran'da Gezi kampı kurulması ile devam ederken 15 Haziran günü polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kampın dağılmasıyla devam etti.

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Kaynak: TGRT Haber
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