Gezi olaylarının hangi yıl olduğu gündeme geldi

24 Ocak 2025 09:43 - Güncelleme : 24 Ocak 2025 09:51

Bir dönem Türkiye'nin gündeminde yer alan gezi olaylarının başladığı ve bittiği tarih vatandaşın gündeminde. Taksim Gezi Parkı'nda yaşananlar sosyal medyada konuşulmaya devam ediyor.

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2013 yılında ülkemizde yaşanan gezi olayları sonrasında ne zaman ve neden başladığı yeniden gündeme geldi. Taksim​ Gezi Parkı'nda yaşanan olaylar günümüzde de konuşulmaya devam ediyor.

GEZİ OLAYLARI HANGİ YIL OLDU?

Tüm Türkiye​'nin gündeminde yer alan Gezi Parkı olayları 28 Mayıs 2013 tarihinde başlamıştı. Olaylarda 11 kişinin öldüğü ve 8000'den fazla kişinin yaralandığı olaylarda 3 bin kişi de tutuklanmıştı.

1 Haziran'da polis kuvvetleri Taksim Meydanı'ndan çekilirken protestocular parkta kamp kurmuştu. 15 Haziran akşamı gerçekleşen polis müdahalesi sonrasında Gezi kampı dağıldı.

GEZİ OLAYLARI NE KADAR SÜRDÜ?

28 Mayıs tarihinde başlayan olaylar 1 Haziran'da Gezi kampı kurulması ile devam ederken 15 Haziran günü polis ekiplerinin müdahalesi sonrası kampın dağılmasıyla devam etti.