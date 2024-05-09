Giray Altınok, Prens dizisi için Güldür Güldür Show'a dönmeyeceğini açıkladı

09 May 2024 20:36 - Güncelleme : 09 May 2024 20:45

Giray Altınok, kendi projelerine daha fazla zaman ayırabilmek adına "Güldür Güldür Show" ekibine veda ettiğini açıklamıştı.

Ancak, son zamanlarda "Güldür Güldür Show" ekibine geri dönüşüyle ilgili meraklar artmıştı.

Altınok, "Güldür Güldür Show" ekibine dönme ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

"Güldür Güldür Show"un kendisi için muhteşem bir deneyim olduğunu vurgulayan Altınok, programda geçirdiği zamanın keyfini özlediğini ifade etti.

Altınok, "Güldür Güldür Show" ekibinden ayrılmanın zor olsa da bu sürecin kendisi için yeni projelere odaklanma ve yeşillendirme zamanı olduğunu söyledi.

Şuan Prens dizisi ile izleyicilerle buluşuyor ve rekorlar kırıyor.