Prens dizisinin oyuncusu Giray Altınok'tan kötü haber! "Ciğerlerim enfeksiyon doldu"

01 May 2024 13:16 - Güncelleme : 01 May 2024 14:04

Blu Tv'de yayınlanan Prens dizisinin ikinci sezonu izlenme rekoru kırdı. Dizinin başrolünde olan Giray Altınok, hayranlarına kötü haberi duyurdu.

PRENS DİZİSİNİN OYUNCUSU GİRAY ALTINOK'TAN KÖTÜ HABER!

Ciğerleri enfeksiyon kaptığı için boğazına da sıçradığını belirten Altınok'un hastalıklı sesi Haluk Bilginer'e benzetildi. Hayranlarının bu benzetmesi üzerine genç oyuncu anından yeteneklerini sergiledi. Yayınladığı video ile sosyal medyada viral oldu.

Akabinde yeniden paylaşım yapan Giray Altınok, yaşadığı rahatsızlığın izlerini sürdüğünü belirtti. Altınok, uzun süredir bu hastalıkla savaştığını ve vücuduna olumsuz etkiler yansıttığını belirtti.