Yeniden damat oldu... Emre Altuğ'dan sürpriz nikah! 

01 May 2024 04:14 - Güncelleme : 01 May 2024 04:50

Kibariye’den ihanet iddialarına cevap: Önemli olan benim düzgün durmam

Kibariye’den ihanet iddialarına cevap: Önemli olan benim düzgün durmam

Son olarak Yalı Çapkını dizisiyle ekranlarda olan Emre Altuğ sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor. Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla adından söz ettiriyor.

Emre Altuğ, Çağla Şıkel ile 2008 yılında evlenip 2015’te de yollarını ayırmıştı. Çiftin bu evlilikten iki erkek çocuğu bulunuyordu.

BELGRAD ORMANI'NDA KAMERA KARŞISINA GEÇTİ

Emre Altuğ, son olarak yeni teklisi ‘Tatildeyim’i müzikseverlerin beğenisine sundu. Şarkıcı, parçanın klibi için Belgrad Ormanı’nda kamera karşısına geçerek rol gereği evlendi.

Söz ve müziğine Emrah Demiralp’in imza attığı şarkı, dijital platformlardaki yerini aldı.