Fatih Terim'in kızı Buse Terim geçtiğimiz ay boşandığı 10 yıllık eşiyle bir araya geldi!

01 May 2024 13:07 - Güncelleme : 01 May 2024 13:09

Buse Terim geçtiğimiz ay 10 yıllık eşi, Volkan Bahçekaplı ile bir araya geldi. Kızlarının doğum günü için verdiği parti nedeniyle bir araya gelen ikilinin mutlu anları dikkatlerden kaçmadı. Sosyal medyada o anlar bazı kullanıcılar tarafından takdir edildi.

FATİH TERİM'İN KIZI BUSE TERİM GEÇTİĞİMİZ AY BOŞANDIĞI 10 YILLIK EŞİYLE BİR ARAYA GELDİ!

Öte yandan Fatih Terim'de torunu için zorlu maç sürecine ara vererek İstanbul'a geldi. Fatih Terim, son günlerde teknik direktörlüğünü üstlendiği Panathinaikos takımının yenilgileri sonrası gündemden düşmedi.

Terim'in sıcak gündemine ara verdi. 2014 yılında evlenen Buse Terim ve Volkan Bahçekaplı, geçtiğimiz ay tek celsede boşandı. Çift 2016 yılında Nil, 2018 yılında ise Naz isimli çocuklarını kucaklarına almıştı. Naz isimli kızlarının doğum günü için çift boşanma sonrası ilk kez bir araya geldi.