Gladyatör'ün 24 yıl sonra devam filmi 15 Kasım'da vizyona girecek

24 Eylül 2024 13:44 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 13:47

Oscar'da En İyi Film dahil beş ödül kazanan 2000 yapımı Gladyatör’ün 24 yıl sonra devam filmi geliyor. Ridley Scott'ın yönetmen koltuğuna oturduğu filmin ikinci serisinin 15 Kasım’da vizyona girmesi bekleniyor.

Gladyatör filminin ilk serisinde Maximus karakteriyle başrolde yer alan Avustralyalı oyuncu Russel Crowe ise Gladyatör filminin ikinci serisinde yer almayacak.

GLADYATÖR 2 FİLMİNİN KONUSU NE OLACAK?

Gladyatör filminin ikinci serisinde ilk filmde ana karakter olan Maximus’un kahramanlıklarından etkilenen Lucius’un hikayesi konu ediniyor.

Lucius’un Maximus’un ölümünden nasıl etkilendiğini ve onun anısını yaşattığını izleyiciye aktaran filmde imparatorluk içindeki güç mücadelesi de yer alacak.

GLADYATÖR 2 FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Gladyatör devam filminde Paul Mescal, Lucius rolünde yer alırken Denzel Washington, Pedro Pascal ve Dame Judi Dench oyuncu kadrosuna katılacak.

GLADYATÖR 2 NE ZAMAN ÇIKACAK?

Ridley Scott'ın yönetmenliğini üstlendiği Gladyatör filminin ikinci serisinin 15 Kasım Cuma günü vizyona girmesi bekleniyor.

GLADYATÖR FİLMİNİN KONUSU NE?

Gladyatör filminde, Roma İmparatorluğu döneminde Maximus’un gladyatör olarak arenalarda savaşması ve Commodus’tan intikam almak için verdiği mücadele konu ediliyor.