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Tüm dünyanın merakla beklediği Gladiator 2'nin ilk görselleri yayınlandı! 

Editör: Merve Yaz
02 Temmuz 2024 09:59 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 10:03
Tüm dünyanın merakla beklediği Gladiator 2&#039;nin ilk görselleri yayınlandı! 

Russell Crowe ve Joaquin Phoenix'li 2000 yapımı efsane film Gladiatör'ün, 24 yıl sonra gelen devam filminden ilk görseller paylaşıldı.

Paramount stüdyosu tarafından, Vanity Fair aracılığıyla paylaşılan görsellerde, filmin ana karakteri olan Lucius'u (Paul Mescal) ve diğer karakterleri görebilirsiniz.

Tüm dünyanın merakla beklediği Gladiator 2'nin ilk görselleri yayınlandı!  - 1. Resim

Başrollerinde Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen, Djimon Hounsou ve Derek Jacobi'nin yer aldığı filmin senaryosu David Scarpa tarafından yazıldı.

Tüm dünyanın merakla beklediği Gladiator 2'nin ilk görselleri yayınlandı!  - 2. Resim

5 DALDA OSCAR KAZANMIŞTI 

2000 yapımı ilk filmin de yönetmeni olan usta isim Ridley Scott'ın isteği üzerine ortaya çıkan bu proje için beklenti oldukça yüksek.

Russell Crowe'un başrolünde yer aldığı efsanevi film, 5 dalda Oscar kazanarak yönetmenin en başarılı filmlerinden biri olmuştu.

Tüm dünyanın merakla beklediği Gladiator 2'nin ilk görselleri yayınlandı!  - 3. Resim

CROWE FİLMDE YER ALMIYOR 

Efsane, yeni filmde yer almıyor.

Russell Crowe, herhangi bir flashback sahnesiyle filme dönmeyeceğini daha önce açıklamıştı.

Tüm dünyanın merakla beklediği Gladiator 2'nin ilk görselleri yayınlandı!  - 4. Resim

15 KASIMDA VİZYONDA

Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Sadece Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor.

Bunun dışındaki tüm oyuncu kadrosu yeni isimlerden oluşuyor.

Türkiye'de 15 Kasım'da gösterime girecek olan Gladiator 2'nin ilk fragmanı ise 9 Temmuz'da yayınlanacak.

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