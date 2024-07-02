Tüm dünyanın merakla beklediği Gladiator 2'nin ilk görselleri yayınlandı!
Russell Crowe ve Joaquin Phoenix'li 2000 yapımı efsane film Gladiatör'ün, 24 yıl sonra gelen devam filminden ilk görseller paylaşıldı.
Paramount stüdyosu tarafından, Vanity Fair aracılığıyla paylaşılan görsellerde, filmin ana karakteri olan Lucius'u (Paul Mescal) ve diğer karakterleri görebilirsiniz.
Başrollerinde Paul Mescal, Denzel Washington, Pedro Pascal, Joseph Quinn, Fred Hechinger, Connie Nielsen, Djimon Hounsou ve Derek Jacobi'nin yer aldığı filmin senaryosu David Scarpa tarafından yazıldı.
5 DALDA OSCAR KAZANMIŞTI
2000 yapımı ilk filmin de yönetmeni olan usta isim Ridley Scott'ın isteği üzerine ortaya çıkan bu proje için beklenti oldukça yüksek.
Russell Crowe'un başrolünde yer aldığı efsanevi film, 5 dalda Oscar kazanarak yönetmenin en başarılı filmlerinden biri olmuştu.
CROWE FİLMDE YER ALMIYOR
Efsane, yeni filmde yer almıyor.
Russell Crowe, herhangi bir flashback sahnesiyle filme dönmeyeceğini daha önce açıklamıştı.
15 KASIMDA VİZYONDA
Gladiator 2, ilk filmde Joaquin Phoenix'in canlandırdığı İmparator Commodus'un yeğeni olan Lucius'a odaklanıyor. Sadece Connie Nielsen, Lucius'un annesini canlandırmak için ilk filmdeki rolüyle geri dönüyor.
Bunun dışındaki tüm oyuncu kadrosu yeni isimlerden oluşuyor.
Türkiye'de 15 Kasım'da gösterime girecek olan Gladiator 2'nin ilk fragmanı ise 9 Temmuz'da yayınlanacak.