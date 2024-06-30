Bankanın reklam filmi teklifine Nejat İşler'den duyarlı cevap! 

30 Haziran 2024 19:06 - Güncelleme : 30 Haziran 2024 19:08

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile oynamıştı! Nejat İşler dizi sektörünü bıraktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya ile oynamıştı! Nejat İşler dizi sektörünü bıraktı

Daha önce yaptığı başarılı seslendirmelerle reklamların sesi olan ünlü oyuncu Nejat İşler, ünlü bir bankanın reklam filmi için teklif aldı.

Bankanın kendine önerdiği parayı kabul etmeyen İşler, öğrencilere bursa verilmesini talep etti.

"KOCA BANKA BU KADAR MI ÖĞRENCİ OKUTUR?"

Bankanın bin öğrenciye burs vereceğini söylemesi üzerine İşler, "Koca banka bu kadar mı öğrenciyi okutur?" diyerek sayının 5 bine çıkarılmasını istedi.

Oda TV'den Sina Koloğlu'nun iddiasına göre banka, talebini kabul etti.

Sosyal medyada gündem olan haber sonrası oyuncuya "Duyarlı oyuncu" yorumları yapıldı.