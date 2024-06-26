Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu

26 Haziran 2024 23:04 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:07

Naci Görür Bingöl depremi sonrası o bölgeyi işaret edip uyardı!

Naci Görür Bingöl depremi sonrası o bölgeyi işaret edip uyardı!

Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 22.50'de bir deprem yaşandı.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, deprem hakkında detaylar paylaşıldı.

GÖKÇEADA'DA DEPREM Mİ OLDU? DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?

Saat 22.50'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.

AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.

Depremin ardından Gökçeada'da herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.

Depremle ilgili incelemeler devam ediyor.