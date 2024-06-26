Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde deprem oldu
Editör: Selçuk Hoş / Kaynak: TGRT Haber
26 Haziran 2024 23:04 - Güncelleme : 26 Haziran 2024 23:07
Çanakkale Gökçeada'da 4.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD tarafından son dakika olarak duyurulan deprem, kısa süreli paniğe neden oldu. İşte detaylar...
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesinde saat 22.50'de bir deprem yaşandı.
AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, deprem hakkında detaylar paylaşıldı.
GÖKÇEADA'DA DEPREM Mİ OLDU? DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ KAÇ?
Saat 22.50'de 4.4 büyüklüğünde bir deprem yaşandı.
AFAD'ın sosyal medya hesaplarından yaptığı açıklamada, depremin yerin 15 kilometre derinliğinde meydana geldiği belirtildi.
Depremin ardından Gökçeada'da herhangi bir hasar veya yaralanma bildirilmedi.
Depremle ilgili incelemeler devam ediyor.
Kaynak: TGRT Haber