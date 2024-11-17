Gökhan Sazdağı kimdir? Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi
Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçı için aday kadroya dâhil edildi.
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında A Millî Takımımız, deplasmanda Karadağ ile karşılaşacak.
A Millî Takım’ın aday kadrosuna Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı da dâhil edildi.
GÖKHAN SAZDAĞI KİMDİR?
30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, süre bulması halinde kariyerinde ilk kez A Milli Takım formasını giyecek.
20 Eylül 1994'de İstanbul'da doğan tecrübeli oyuncu Gökhan Sazdağı, Türk futbolcudur.
Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır.
Selimiyespor'da yetişen Gökhan Sazdağı aslen Kastamonu'ludur.
CİHAN ÇANAK DA DAVET ALDI
Öte yandan Galler karşılaşmasında cezalı duruma düşen futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Karadağ maçı kadrosuna Cihan Çanak davet edildi.