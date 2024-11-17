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Gökhan Sazdağı kimdir? Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
17 Kasım 2024 16:13 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 16:35
Gökhan Sazdağı kimdir? Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi

Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçı için aday kadroya dâhil edildi.

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup’taki son maçında A Millî Takımımız, deplasmanda Karadağ​ ile karşılaşacak.

A Millî Takım’ın aday kadrosuna Bellona Kayserispor’da forma giyen Gökhan Sazdağı da dâhil edildi.

Gökhan Sazdağı kimdir? Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi - 1. Resim

GÖKHAN SAZDAĞI KİMDİR?

30 yaşındaki Gökhan Sazdağı, süre bulması halinde kariyerinde ilk kez A Milli Takım​ formasını giyecek.

20 Eylül 1994'de İstanbul'da doğan tecrübeli oyuncu Gökhan Sazdağı, Türk futbolcudur.

Gökhan Sazdağı kimdir? Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi - 2. Resim

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor'da oynamaktadır.

Selimiyespor'da yetişen Gökhan Sazdağı aslen Kastamonu'ludur.

Gökhan Sazdağı kimdir? Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi - 3. Resim

CİHAN ÇANAK DA DAVET ALDI

Öte yandan Galler karşılaşmasında cezalı duruma düşen futbolcu Abdülkerim Bardakcı'nın yerine Karadağ maçı kadrosuna Cihan Çanak davet edildi.

Gökhan Sazdağı kimdir? Millî Takım aday kadrosuna dâhil edildi - 4. Resim

Sıkça Sorulan Sorular
2024-25 sezonunda 10 maça çıktı, gol kaydetmedi. 2 sarı kartı var

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Kaynak: TGRT Haber
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