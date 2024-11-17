Abdülkerim Bardakçı Milli takım kampından ayrıldı!

Editör: Emir Yücel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

17 Kasım 2024 12:26 - Güncelleme : 17 Kasım 2024 12:43

A Milli takımımızın başarılı savunma oyuncusu Abdülkerim Bardakçı, Galler maçında gördüğü sarı kart cezası sebebiyle bir sonraki maç için cezalı duruma düştü. Karadağ ile oynayacağımız maçta kadroda olmayacak olan savunma oyuncusu yerine Ümit Milli takımdan Cihan Çanak kadroya dahil edildi.

Milli takımımızın Galler​ ile oynadığı karşılaşmada sarı kart görerek cezalı duruma düşen milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı​, kamptan ayrıldı. Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Ümit Milli Takımı'ndan Cihan Çanak kadroya dahil edildi. A Milli Futbol Takımı'nın, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup 5. maçında Galler ile Kayseri​'de oynadığı maçta milli futbolcu Abdülkerim Bardakçı gördüğü sarı kart cezalı duruma düştü. ÜMİT MİLLİ'DEN TRANSFER Deplasmanda oynanacak Karadağ karşılaşmasında cezasından dolayı oynayamayacak olan Bardakçı'nın kamptan ayrıldığı belirtildi. Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, Abdülkerim Bardakçı'nın yerine Ümit Milli Takımı'nın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak'ın A Milli Takım​ aday kadrosuna geçiş yaptığı ifade edildi.