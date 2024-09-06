Golbol görme engelli sporcular tarafından üçer kişilik iki takım ile oynanıyor

06 Eylül 2024 08:51 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 09:17

2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda görme engelli sporcular tarafından oynanan golbol oyunlarının final karşılaşması sona erdi. Golbol Kadın Milli Takımımız finalde İsrail'i 8-3 yenerek üst üste üçüncü kez altın madalyanın sahibi oldu. Milli takımımızın başarısının ardından golbol nedir, nasıl oynanır soruları gündeme geldi.

Fransa'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda golbol finali dün South Paris Arena'da düzenlendi.

Finale yükselen Golbol Kadın Milli Takımımız, rakibi İsrail'i 8-3 mağlup ederek altın madalyanın sahibi oldu.

Üst üste üçüncü kez altın madalyanın sahibi olan Golbol Kadın Milli Takımımızın başarısının ardından golbol nedir, nasıl oynanır gibi konular vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı.

PARALİMPİK OYUNLARI GOLBOL NEDİR, NASIL OYNANIR

Görme engellilere özgü bir takım sporu olan golbol, 1946 yılında Avusturalyalı Hanz Lorenzen ve Alman Sepp Renidle tarafından savaşta gözlerini kaybeden gazilerin rehabilitasyonu amacıyla icat edildi.

İlk olarak 1976 yılında Kanada'da düzenlenen Paralimpik Oyunları'nda tanıtılarak 1980 yılında düzenlenen oyunlarda ise ilk kez programa eklenmiştir.

Golbol, üçer kişilik iki takım halinde, orta çizgisiyle bölünmüş dikdörtgen biçiminde bir jimnastik sahasında oynanıyor.

Takımların en fazla üç yedek oyuncu bulundurduğu oyunda oyuncular rakibin sahasına geçemiyor.

Her kalenin önünde bulunan elle hissedilebilecek çizgiler sayesinde oyuncular kendilerini yönlendiriyor ve önlerini buluyor.

Zilli bir topla oynanan oyunda sporcular karşı tarafın savunmasından topu yuvarlayıp kale çizgisinden geçirmeye çalışıyor.

Top atılırken havadan değil yerden yuvarlanarak atılması gerekiyor.

Havadan atıldığında ses duyulmayacağı için faul veriliyor.

50 dakika süren oyunun sonunda en fazla gol atan takım ise maçı kazanıyor.