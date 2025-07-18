Gonçalo Guedes Beşiktaş'a gelecek mi? BJK transfer sürecinde son durum

Wolverhampton’da forma giyen 28 yaşındaki Gonçalo Guedes Beşiktaş'a gelecek mi merak edilirken taraftarlar heyecanla takımda yaşanacak olan transferleri takip ediyor.

28 yaşındaki oyuncunun adı son günlerde Beşiktaş ile anılıyor.

GONÇALO GUEDES BEŞİKTAŞ'A GELECEK Mİ?

Trendyol Süper Lig'de heyecan devam ederken siyah beyazlı ekibin adı Gonçalo Guedes ile anılıyor. Süper Lig'de yeni sezon öncesinde takımlar kadrolarını güçlendirmek için çeşitli görüşmelere başladı. Beşiktaş'ın kanat eksiğini tamamlamak için Wolwerhampton oyuncusu Gonçalo Guedes'i düşündüğü konuşulurken 28 yaşındaki oyuncunun Benfica altyapısında yetişmesi de artı olarak görülüyor. Altyapı sonrasında PSG ve Valencia gibi takımlarda forma giyen Gonçalo Guedes transferi ile ilgili bekleyiş devam ediyor. Taraftarlar ise takımdaki kanat eksikliği nedeniyle kanat bölgesine transfer yapılması gerektiği konusunda paylaşımlarda bulunuyor.

Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer'in oyuncuya onay verdiği iddia edilirken kanat mevkii dışında forvet arkası olarak da forma giyebileceği dikkat çekti. Portekizli 28 yaşındaki oyuncu ile ilgili görüşmelerin sürdüğü de sosyal medyada yer alan iddialardan biri oldu.

GONÇALO GUEDES SAKATLIK GEÇMİŞİ



27 Kasım 2017 - 15 Aralık 2017 aralığında Valencia CF forması ile ayak sakatlığı yaşayan isim 28 Ocak 2018 - 7 Şubat 2018 aralığında Valencia CF'de forma giyerken uyluk sakatlığı nedeniyle forma giyemedi.

8 Ekim 2018 - 2 Kasım 2018 aralığında Valencia CF ve Portekiz Milli Takımı'nda görev yaptığı dönemde kasık içi kas sakatlığı yaşadı.

9 Aralık 2018 - 1 Şubat 2019 aralığında kasık sakatlığından dolayı Valencia CF'de forma giyemedi.

15 Ekim 2019 - 3 Şubat 2020 aralığında Valencia CF ve Portekiz Milli Takımı'nda bilek burkulması sebebiyle forma giyemedi.

1 Mart 2023 - 5 Mart 2023 aralığında SL Benfica formasıyla sahadayken nedeni açıklanmayan bir sakatlık yaşadı.

9 Mart 2023 - 10 Nisan 2023 aralığında SL Benfica'da menisküs sakatlığı geçirdi.

21 Şubat 2025 - 8 Mart 2025 aralığında Wolverhampton Wanderers forması giydiği dönemde diz sakatlığı yaşadı.