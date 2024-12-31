Gönül Akkor kimdir, öldü mü? Kamuran Akkor’un ablası Gönül Akkor’un neden öldüğü merak ediliyor

31 Aralık 2024 00:41 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 00:55

Ses sanatçısı Türk Sanat müziği ve arabesk müziğin unutulmaz isimlerinden Gönül Akkor hayatını kaybetti. 82 yaşındaki sanatçı bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Ses sanatçısı Gönül Akkor, 82 yaşında tedavi gördüğü özel bir hastanede hayatını kaybetti.

Gönül Akkor'un vefat haberini müzisyen ve oyuncu Melike Demirağ verdi.

GÖNÜL AKKOR NEDEN ÖLDÜ?

Türk sanat müziğinin önemli isimlerinden biri olan Gönül Akkor, yaşı ve rahatsızlıkları dolayısıyla bir süredir özel bir hastanede tedavi görüyordu.

Zor günler yaşayan Gönül Akkor’un hayat mücadelesini kaybettiği haberi sevenlerini üzdü.

GÖNÜL AKKOR KİMDİR?

Türk sanat müziği ve arabesk müziğin önemli isimlerinden biri olan Gönül Akkor, 1942 yılında İstanbul'da doğdu.

1960'lı ve 70'li yıllarda büyük bir popülerlik kazandı.

Türk pop müziğinin önemli ismi Kâmuran Akkor'un ablası olan sanatçı Gönül Akkor, özellikle "Böyle Gelmiş Böyle Geçer Dünya" ve "Nasıl Geçti Habersiz" gibi şarkılarla hatırlanır.

Sıkça Sorulan Sorular Gönül Akkor kaç yaşındaydı? Ünlü ses sanatçısı 82 yaşındaydı.