Google'da Doodle olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları açılış töreni TRT Spor ve Yıldız'da yayınlanacak
Editör: Sumru Tarhan / Kaynak: TGRT Haber
28 Ağustos 2024 13:29 - Güncelleme : 28 Ağustos 2024 13:49
Arama motoru Google'da farklı bir görüntü olması dikkatleri çekerken neden farklı, Paralimpik Oyunları nedir merak edilirken Paris'te gerçekleşen açılış töreninin kanalı ve saati de belli oldu. 28 Ağustos-8 Eylül aralığında gerçekleşecek olan etkinlikle ilgili detaylar netleşti.
Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan Paris 2024 Paralimpik Oyunları bugün yapılacak olan açılış töreni ile başlayacak.
Yakından takip edilecek olan etkinlik tüm dünyadan izlenirken hangi kanalda olduğu da gündeme gelmişti.
PARİS 2024 PARALİMPİK OYUNLARI AÇILIŞ TÖRENİ HANGİ KANALDA?
Açılış töreni TRT Spor ve Yıldız ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.
GOOGLE DOODLE NEDİR, NEDEN FARKLI?
Bugün Google ana sayfasında yer alan farklı görüntü kullanıcıların dikkatini çekerken logoya tıklanınca Paralimpik Oyunları haberlerine aktarıyor.
Kaynak: TGRT Haber