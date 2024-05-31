Gora 4 Gora filminden ilk fotoğraflar yayınlandı, filmin 2025 yılında Netflix'te çıkması bekleniyor

31 May 2024 21:01 - Güncelleme : 31 May 2024 21:04

Türk komedisinin efsanevi ismi Cem Yılmaz, G.O.R.A serisinin dördüncü filmi için duyuruda bulunmuştu.

Ünlü komedyen, X hesabından yaptığı açıklamada, G.O.R.A 4 G.O.R.A filminden, iki yeni fotoğraf paylaştı.

2004 yılında vizyona giren ve büyük bir hayran kitlesi kazanan G.O.R.A, Cem Yılmaz, Şafak Sezer, Ozan Güven, Özkan Uğur, Özge Özberk, Rasim Öztekin ve Erdal Tosun gibi önemli isimlerle unutulmaz bir yapım olmuştu.

G.O.R.A 4 G.O.R.A'nın çok yakında Netflix'te yayınlanacağı açıklandı.

Hayranlar, uzun zamandır bekledikleri bu yapım için oldukça heyecanlı.