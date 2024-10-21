Görüntüler gündem oldu! Gözaltına alınan Dilan Polat kimdir? 

21 Ekim 2024 18:44 - Güncelleme : 21 Ekim 2024 18:47

Dilan Polat ve Sıla Doğu’yla beraber paylaştığı son video gündemde yer almaya devam ediyor. Dilan Polat Sıla Doğu hakkında "hayasızca hareketler" suçundan soruşturma başlatıldı. Vatandaşlar Dilan Polat kimdir sorusunu araştırmaya başladı.

Beşiktaş’ta bulunan bir eğlence mekanında Dilan Polat ve Sıla Doğu’nun sosyal medyada videosu çok konuşuldu.

Paylaşılan videodaki gerçekleştirdikleri hareketleri gerekçesiyle şüpheli Polat ve Doğu hakkında ’hayasızca hareketler’ suçundan resmen soruşturma başlatıldı.

DİLAN POLAT KİMDİR?

Dilan Polat 21 Temmuz 1990 tarihinde İstanbul'da doğdu. Polat, üç çocuklu bir ailenin ortanca çocuğudur.

Henüz genç yaşlarında annesini kaybeden Polat, kısa bir süre sonra teyzeleriyle yaşamaya başladı. Kariyerine doğum fotoğrafçılığı ile başlayan Polat, birçok ünlü ismin fotoğrafçılığını yaptığı biliniyor.

Dilan Polat ablası ile birlikte bir güzellik merkezi açtı. Merkezin kazandığı başarı ile şube sayısını hızla artırdı.

Cezaevinden geçtiğimiz aylarda cezaevinden çıkan Dilan Polat, kara para aklama suçundan yargılanmıştı.

DİLAN POLAT KİMİNLE EVLİ, KAÇ ÇOCUĞU VAR?

Lise yıllarında tanışıp bir araya gelen Engin Polat ve Dilan Polat, 2007 yılında evlendi.

Dilan ve Engin Polat'ın Nilda ve Milan Efe isminde çocukları vardır.

DİLAN POLAT’IN BABASI ANNESİNİ Mİ VURDU?

Polat annesinin, babası tarafından öldürüldüğünü açıkladı. Babasının, beyin tümörü sebebiyle kriz anında annesini vurduğunu anlatan Polat, o acı dolu anları gözyaşları içinde dile getirdi ve annesinin vücudundan 7 kurşun çıkarıldığını belirtti.

DİLAN POLAT NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Dilan Polat ve kardeşi Sıla Doğu hakkında 'Hayasızca hareketler' de bulunma suçundan soruşturma başlattı.

Polat ve kardeşi Sıla Doğu ifadeleri alınmak üzere adliyeye götürüldü. Ardından adliyeye sevk edilen Dilan Polat ve Sıla Doğu, 'imza atma' şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanması talebiyle nöbetçi hakimliğe sevk edildi.