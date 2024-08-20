Tahliye sonrası ilk paylaşım! Dilan Polat'ın zayıflığı ve beyaz saçları dikkat çekti

20 Ağustos 2024 03:03 - Güncelleme : 20 Ağustos 2024 03:15

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu tahliye haberini böyle kutladı!

Dilan Polat'ın kardeşleri Sıla Doğu ile Can Doğu tahliye haberini böyle kutladı!

Dilan Polat ve eşi Engin Polat'ın da aralarında bulunduğu İstanbul merkezli 6 ilde 1 Kasım 2023 ve devamında düzenlenen operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alınmıştı. Soruşturma kapsamında Dilan Polat, Engin Polat ve Sıla Doğu'nun da aralarında bulunduğu şüphelilerden 16'sı tutuklanmış ve 27 şirkete kayyım atanmıştı.

Polatların kara para akladıkları gerekçesiyle yargılandıkları davada yeni gelişmeler yaşandı.

TAHLİYE SONRASI PAYLAŞIM

4 Kasım 2024’ten bu yana cezaevinde tutuklu bulunan Dilan Polat, adli kontrol şartıyla tahliye edildi.

Dilan Polat'ın aynı dava dosyasında yargılanan kardeşi Sıla Doğu, sosyal medya hesabından Dilan Polat ile birlikte olduğu bir fotoğraf paylaştı.

Sıla Doğu, paylaşıma, "Güzel dilekleriniz için çok teşekkür ederiz. Beyazlarını ben ve nilda boyayacağız toparlanacaksın kardeşim" notunu düştü.

Fotoğrafta Dilan Polat'ın bir deri bir kemik kaldığı ve saçının beyazladığı görüldü.

"DİLAN'A ARTIK TELEFON YASAK"

Sıla Doğu, Dilan Polat'ın tahliyesinin ardından yaptığı ilk açıklamada, "Bugün kapalı görüşümüz vardı, Dilan çok kötüydü. Yolda eve gitmeme 35 dakika falan vardı tahliye haberini aldım, kaza yapacaktım neredeyse. Sağa çektim hemen zaten, arayan arayana, hemen dönüş yapıp geri geldim. İnanılmaz derecede mutluyum. Önce tekrardan söylüyorum, Türk adaletine sonsuz teşekkür ediyorum. Dilan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Telefondan uzak kalacak, yapacağı ilk şey çocukları ile beraber uyumak olacak. Dilan'a telefon yasak" ifadelerini kullanmıştı.