Mustafa Sarıgül 'Affet Türkiyem' dedi, akıllara Dilan Polat geldi

19 Ağustos 2024 21:41 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 21:42

Tahliye olan Dilan Polat'a kardeşi Sıla Doğu'dan ilk yasak geldi

Tahliye olan Dilan Polat'a kardeşi Sıla Doğu'dan ilk yasak geldi

Dilan Polat serbest bırakıldı, sosyal medya yıkıldı! 'Engin bana tahliye alsana'

Dilan Polat serbest bırakıldı, sosyal medya yıkıldı! 'Engin bana tahliye alsana'

Sarıgül, Ümraniye Cezaevi önünde yarın açıklama yapacağını “Affet Türkiye’m” diyerek duyurmuştu. Bu sözleri Polat'ın tahliyesi ile alakalı olduğu düşünülünce sözlerine açıklık getirdi.

Sarıgül’ün “Affet Türkiye’m derken Dilan Polat’ı kastetmedim” notuyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:

“Son derece üzgünüm. Aylardan beri cezaevlerini dolaşıyorum. Toplumsal barış, kardeşlik hukuku affı derken ben sadece Dilan Polat’ı kastetmedim.”