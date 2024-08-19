Mustafa Sarıgül 'Affet Türkiyem' dedi, akıllara Dilan Polat geldi
Editör: Banu İriç / Kaynak: tgrthaber.com
19 Ağustos 2024 21:41 - Güncelleme : 19 Ağustos 2024 21:42
CHP milletvekili Mustafa Sarıgül'ün "Affet Türkiyem" sözleri Dilan Polat'a af istediği şeklinde anlaşılınca açıklama yaptı. Sarıgül, aylardan beri cezaevlerini dolaştığını vurgulayarak sözlerin hedefini söyledi.
Sarıgül, Ümraniye Cezaevi önünde yarın açıklama yapacağını “Affet Türkiye’m” diyerek duyurmuştu. Bu sözleri Polat'ın tahliyesi ile alakalı olduğu düşünülünce sözlerine açıklık getirdi.
Sarıgül’ün “Affet Türkiye’m derken Dilan Polat’ı kastetmedim” notuyla paylaştığı videoda şu ifadeler yer aldı:
“Son derece üzgünüm. Aylardan beri cezaevlerini dolaşıyorum. Toplumsal barış, kardeşlik hukuku affı derken ben sadece Dilan Polat’ı kastetmedim.”
Kaynak: tgrthaber.com