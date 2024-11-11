Gözaltına alınan fenomen Zorbey Erkoçkar kimdir? 2 milyondan fazla takipçisi bulunuyor

11 Kasım 2024 12:08 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 12:24

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında sosyal medya fenomeni Zorbey Erkoçkar gözaltına alındı. Vatandaşlar tarafından Zorbey Erkoçkar kimdir, neden gözaltına alındı sorularının cevapları araştırılıyor. Zorbey Erkoçkar yasa dışı bahse teşvik nedeniyle gözaltına alındı.

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Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

Son dakika | Mehmet Ali Erbil ve Serdar Ortaç gözaltında! Ünlü isimlere yasa dışı bahis operasyonu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yasa dışı bahse teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında aralarında Serdar Ortaç ve Mehmet Ali Erbil gibi isimlerin bulunduğu 20 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Gözaltına alınan sosyal medya fenomenlerinin arasında Zorbey Erkoçkar'ın da bulunduğu ortaya çıktı.

Vatandaşlar tarafından Zorbey Erkoçkar kimdir, kaç yaşında, ne iş yapıyor sorularının cevapları araştırılıyor.

ZORBEY ERKOÇKAR NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Sosyal medya üzerinden yasadışı bahis öven, teşvik eden kişilere yönelik "Yasadışı bahse teşvik" suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında Zorbey Erkoçkar'ın da aralarında bulunduğu birçok sosyal medya fenomeni ve ünlü isim gözaltına alındı.

Zorbey Erkoçkar KİMDİR, NE İŞ YAPIYOR?

Zorbey Erkoçkar, 1990 yılında dünyaya geldi.

Sosyal medyada özellikle Galatasaray ile ilgili çektiği videolar ile tanınan ünlü isimin 2 milyondan fazla Instagram'da takipçisi bulunuyor.

Tuğçe Erkoçkar ile evli olan Zorbey Erkoçkar'ın bu evlilikten bir kızı bulunuyor.

Zorbey Erkoçkar'ın asıl işinin turizm olduğu biliniyor.