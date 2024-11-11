Mehmet Ali Erbil neden gözaltına alındı? Açıklama geldi

11 Kasım 2024 11:16 - Güncelleme : 11 Kasım 2024 11:22

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 11 Kasım Pazartesi günü paylaşılan duyuruya göre Mehmet Ali Erbil gözaltına alındı. Sevenleri çıkan haberlerin ardından sebebini araştırmaya başladı.

Serdar Ortaç ve sanatçı Mehmet Ali Erbil ile beraber birçok sosyal medya fenomenin gözaltına alındığı paylaşılırken sevenleri neden gözaltına alındığını araştırmaya başladı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, gözaltına alınan isimleri duyurdu.

MEHMET ALİ ERBİL NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan duyuruya göre 20 şüpheli hakkında, yasa dışı bahis iddiasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

"Yasadışı bahse teşvik" suçundan soruşturma açıldığı belirtildi. Yasa dışı bahise teşvik iddiasına ilişkin yürütülen soruşturmada sosyal medya fenomenlerinin de bulunduğu biliniyor.

20 şüphelinin kimliği belirlenirken ekipler adreslere operasyon düzenledi.

MEHMET ALİ ERBİL KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

8 Şubat 1957 tarihinde İstanbul'da doğan isim Türk tiyatrocu, oyuncu, sunucu, yapımcı, komedyen, şovmen ve seslendirme sanatçısıdır.

Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan isim birçok projede yer aldı.

Sunduğu programlar arasında Metronom, Bir Başka Gece , Ayda Bir Müzik Programı, Bayram Özel Programı, Mali İle Ramazan Eğlencesi, Gecenin Rengi Müzik Programı, Seda Ve Mehmet Ali Show, Pişti yer aldı.